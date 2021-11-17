数字时代聚焦重构力量，2021 中国 SaaS大会成功举办

上海2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月12日-13日，2021 中国 SaaS 大会在上海成功举办。本次大会由上海市青浦区政府指导，崔牛会主办，牛透社协办。

数字化大潮对各行业持续渗透，同时企业在数字化转型中也存在各种问题，在线化趋势不可逆的当下，重构或将改变一家企业未来的生存状态和竞争格局。在此背景下，中国 SaaS 大会以“重构信任”为主题，通过主题演讲、数字圆桌、闭门讨论、命题激辩、数字化展览、SaaS SHOW 路演等形式，为企服决策者赋能。

青浦区委常委、副区长金俊峰，青浦区赵巷镇镇长沈竹林，上海青浦发展（集团）有限公司总经理雷鹏，崔牛会创始人崔强，用友网络董事长兼 CEO 王文京，腾讯云副总裁、腾讯千帆业务负责人答治茜，明源云创始人、董事长高宇，企业微信副总裁李致峰，钉钉副总裁坤西，明度智云董事长葛亚飞等，600+ SaaS 相关决策者参加本次大会。与会者共同寻找商业世界运行的底层逻辑，探讨数字化时代的生存之道和发展机遇。

青浦区委常委、副区长金俊峰为大会致辞并对大会的顺利召开表示祝贺。“十四五”期间，上海将全面推动城市数字化转型，加快打造具有世界影响力的国际数字之都，青浦将不断放大中国国际进口博览会、长三角一体化示范区、虹桥国际开放枢纽等多个国家战略的叠加效应，依托东西发展轴上的数字信息产业集聚优势，打造青浦的长三角数字干线。

金俊峰副区长表示：“青浦正在设计构建‘1230’数字布局，即一条主线、两大支线、十大功能平台、十大产业载体、十大基础项目。欢迎大家选择在青浦落户，在青浦发展，选择青浦就是选择成功，投资青浦就是投资未来。”

崔牛会创始人兼 CEO 崔强深情回顾了崔牛会历届年会主题。从“引爆·突围”、“危机·对策”，到“新场景·新商业”、“回归·突破”，再到数字化主题“三部曲” — “Hello 数字化”、“跃进数字化”、“All in 数字化”，再到“重构信任”，七年来崔牛会与 SaaS 企业同呼吸、共成长，见证了整个行业从浮躁、低潮到突破、崛起的过程。

崔强表示，企业在线之后，信息茧房效应、过载和贫瘠，个体的赋能和作用，生态的作用，透支信任的成本等显性和隐性问题正在被放大，大会以“重构信任”作主题，希望能够唤醒 To B 从业者对行业的敬畏和对行业未来的深刻思考。

在本次大会上，崔牛会推出了“中国企业服务云图（2022 版）”、产品选型宝典《选型红宝书》以及干货满满的《思想洞见（2021）》，为企服决策者提供价值产品。

聚焦重构力量，数字化改变信任、连接与生态

重构本是一个专业术语，在 IT 领域是指通过调整程序代码，改善软件的质量、性能，使程序的设计模式和架构更趋合理。通俗理解就是重新构建，改善、优化之意。随着线上化的深入，人和组织都面临着一场剧烈的重构。



用友网络董事长兼CEO 王文京

用友网络董事长兼CEO 王文京出席大会并作《在线重新定义企业软件》的主题演讲。他指出新一代 ICT 技术在企业更全面、更深入、更粘性、价值更高的应用与运行，正在使能企业数智化发展，实现更强的竞争优势，更高的经营绩效，以及更可持续的发展。

王文京表示，企业软件正走向更高阶的形态，以 SaaS 为代表的 XaaS 成为了数智化阶段产业、产品和服务的新的形态，通过商业创新平台（BIP，Business Innovation Platform），使能企业商业创新。在这种新形态下，企业软件为客户、产业、厂商带来了更大价值。



腾讯云副总裁、腾讯千帆业务负责人 答治茜

腾讯云副总裁、腾讯千帆业务负责人答治茜的演讲主题为《蜕变的平台生态》。他以黑天鹅事件引发蝴蝶效应为引子，提出破局之道在于连接协作，也就是通过数字化的力量来解决问题。答治茜表示，中国 SaaS 目前面临着“三座大山”，分别是企业端对 SaaS 的信任和信心存在质疑和焦虑，供给端 SaaS 服务存在割裂问题，以及 SaaS 刚需的生态环境尚未建立。

对于如何解决上述三大问题，答治茜认为，一方面要通过建立行业标准、引入三方权威监管机构，推进行业典型标杆客户的成功，从供需两端重构客户的信任与连接。另一方面要在产业参与者间重构 SaaS 生态的信任与连接，打造具有竞争力的商业生态圈，共享生态发展带来的红利。



明源云创始人、董事长 高宇

明源云创始人、董事长高宇的演讲主题为《回归价值，共创良性 SaaS 生态》。回顾中国软件产业过去的 30 年，行业存在着价格战、各自为战等问题，研发投入不足，低水平造轮子，客户对软件价值的认可度不高。高宇建议，厂商应该以专业致胜，多打产品战、价值战。

高宇表示：“SaaS 的本质是持续迭代进化并通过订阅带来持续收入，帮助客户业务成功进而持续订阅及增购，厂商必须聚焦优势领域，练好内功，让客户真正认可 SaaS 的价值。”



企业微信副总裁 李致峰

企业微信副总裁李致峰的演讲主题为《触点改变组织协作》。疫情常态化，人们渐渐习惯线上沟通与服务，企业若想在线上还原线下的服务体验，第一步就要重构与消费者之间的信任。那么如何构建线上的信任？

李致峰表示，要在线上构建一个让人信任的连接基础，应该亮出服务者的企业身份，真实的身份可以带来信任的力量。他认为，做好一个连接，产品要极简，运营上要坚持以用户的价值为导向，善良比聪明更重要，做难而正确的事。

在线重构信任，探究信任背后的价值链条

在线加剧了重构，而重构的底层则是信任。回看 To B 历程，信任不再是单纯的人与人之间的信任，更是组织与组织之间的信任。商业世界的竞争不再是单一的零和游戏，信任将带来双赢和多赢的发生，也将激发企业前所未有的创新力。

激浪数字时代，寻找企业增长密码

具体到一些垂直行业和细分领域，会发现，数字化是解开企业发展困扰的一味药，也是助力企业增长的密码。



明度智云董事长 葛亚飞

明度智云董事长葛亚飞的演讲主题为《一粒药的数字化之旅》。中国医药市场增速快，数字化渗透水平低，中国制药行业整体水平仍相对滞后，安全、高效生产亟待数字化转型。制药行业生产现状带来了信任危机，如何破解困局？葛亚飞认为，关键在于药物研发和生产质量的管控，数字化是重构信任的核心，而且如今的数字化挑战和机遇均前所未有。



Canva 可画企业事业部总经理 吴林

Canva 可画企业事业部总经理吴林的演讲主题为《产品主导增长 — B2B 企业的成长密码》。他分享了 Canva 可画作为一家跨国视觉传播平台的本土化创新之路，他认为产品主导型增长模式能够重构用户信任，是 B2B 企业的成长密码。在吴林看来，生存和理想有可能共存，问题只是以什么样的方式、什么样的土壤共存。他表示：“生存和理想共存的第一要点就是信任，有了信任我们就可以把核心竞争力聚焦到自己的能力上，你的能力在哪儿，你就聚焦在那儿。”



Convertlab 联合创始人兼 COO 王琤

Convertlab 联合创始人兼 COO 王琤的演讲主题为《升级市场职能，带动 SaaS 企业增长》。他认为，SaaS 企业的增长模式应在 SLG、MLG 和 PLG 中按需选择，MLG（Marketing-led Growth，营销带动式增长）是中国 SaaS 所处的主流区间。王琤分享了如何评估 MLG 成熟度以及针对如何做好 MLG 提出自己的方法。



小鹅通创始人兼 CEO 鲍春健

小鹅通创始人兼 CEO 鲍春健的分享主题为《连接客户，构建 SaaS 产品的服务力》。小鹅通坚持打造“被需要”的产品，比如摘除一切阻碍产品使用的因素，打造更轻量级的产品；降低客户使用门槛；利用产品的自传播能力，实现飞轮增长；拉近与客户的距离，做有温度的 SaaS 产品。鲍春健认为，私域从服务开始，服务就是最好的营销。

当然，追求增长的同时，创业者们还更应该关注一件事 — 自己的身体健康。正如大会以关爱健康的运动会开始，同样也以关爱健康的一段分享结尾。



协和医学院临床医学博士 杏树林 CEO 张遇升

身体是创业的根本，近年来，创业者的健康问题引发社会广泛关注。本次大会特意邀请协和医学院临床医学博士、杏树林 CEO 张遇升，为 To B 创业者带来一堂生动有益的健康课。张遇升表示，老一代的企业家是“短跑”的竞争，而新一代企业家则考验创造力，考验如何在一个行业深耕，如何在平衡身心的前提下坚持“长跑”，这是一个 2.0 阶段的创始人，也是未来这个时代所真正需要的创业者。

活动精彩纷呈，全方位赋能企服决策者

连接和影响企业服务决策人，崔牛会努力做到了极致，全方位无死角为企服决策者实力赋能。



崔牛会

在本次大会上，崔牛会《选型红宝书》已经与读者见面。本书从人力资源、协同办公、财税费控、技术支撑等 11 个细分类别，30 余篇选型力作，助力企业了解细分赛道产品生态，了解 SaaS 产品选型方法，接触行业优秀产品，降低产品选型风险。

崔牛会创始人崔强在本书的序言中表示，当下的企业选择数字化产品是与之前没有本质的变化，但也显现出一些不同之处，比如：选型状态不同、获取信息的方式不同、用户的经历不同、内容不同等等，崔强认为，SaaS 时代的选型应该从核心内容开始。而《选型红宝书》只是一个开始，它将成为崔牛会破圈的一个载体。

在会上，“中国企业服务云图（2022 版）”也如约发布，耗时 4 年迭代 10 版，划分 16 大类囊括 90 小类，收录2000+家 To B 企业，送达 100000+ To B 人士。

“中国企业服务云图”是崔牛会为人熟知的一款产品，是行业中全面专业的数字化选型“宝典”， 为企业开展数字化转型及建设提供选型参考。一张云图，汇聚了一年来中国数字化领域优秀的企业服务商，细化的分类，更清晰地描绘了中国企业云服务格局。

从 2016 年开始，牛透社每年都会将优秀内容集结成“思想洞见”印出，以供行业内部学习交流。在本次大会上，2021 年的“思想洞见”如约与读者见面，本书篇章结构划分更加精细，涵盖了营销、销售、渠道、客户成功、组织、生态和产业洞察七个篇章，干货满满。

崔牛会还联合跃为资本在线举办“SaaS SHOW 路演”活动，除此之外，还有6场闭门会、1 场超级闭门会，以及精彩纷呈充满对抗色彩的精英运动会和辩论赛，2021 中国 SaaS 大会真正做到了有干货、有意思。

崔牛会作为一个以 B2B 领域创始人、联合创始人等高管为核心的企业级服务平台，始终坚持“影响和连接企业服务决策人”的目标定位，在此过程中，崔牛会始终是一个连接者、服务者和陪伴者，为企服决策人提供数字化的视野、思维、方法和工具。

本届峰会的成功举办离不开供应商的大力支持，他们在为企业的数字化变革贡献自己的力量，崔牛会在此对以下供应商和品牌表示衷心感谢：

腾讯云 | 腾讯千帆 | 用友网络 | 钉钉 | 小鹅通

跃为资本 | 支付宝 | 51个税 | EC | 衡石 | 明度智云

Canva | 卫瓴 | 泛微 | 契约锁 | 企业微信 | 微盟

融营通信 | 百家云 | 通付盾 | 同程商旅 | 明源云

ClickPaaS | 致趣百川 | 致远互联 | 福昕 | SHOWMEBUG

万里牛 | 杏树林 | 纷享销客 | 华住会 | 销售易 | 销氪

保利威 | Covertlab荟聚 | 明道云 | PingCode | 每刻报销

小蚁数智 | 平南云学习 | 简约费控 | 才到 | 科创汇捷

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