众合云科创始人余清泉荣登人力资源科技影响力TOP人物

上海2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月12日，HRTech XPO超级盛典于上海外滩酒店圆满落幕，期间2021中国人力资源科技影响力TOP人物同步评选中，众合云科创始人兼CEO余清泉凭借在人力资源企业服务领域的数字化探索与实践，荣登“2021中国人力资源科技影响力TOP人物”榜单。



余清泉荣获2021中国人力资源科技影响力TOP人物

互联网赋能，探索人资企服数字化之道

过去十年间，随着互联网持续赋能之下，整个To B企业服务生态也迎来新的转折。新经济崛起，产品形态日新月异，流程线上化，技术成为企业降本增效全新抓手，而在人力资源领域，数字化转型则成为整个行业的关注重点。

“技术驱动会让人力资源服务业如虎添翼，未来会涌现出更多互联网+人力资源公司。”作为众合云科创始人兼CEO，余清泉坚持科技驱动，通过技术手段与SaaS平台，为企业提供综合性共享服务解决方案，让企业聚焦核心主业，让劳动者更有安全感和幸福感。



2021中国企业社保高峰论坛余清泉分享现场

早在2014年10月，众合云科自主研发的社保服务平台1.0便已上线。历经数年不断探索打磨和技术迭代，已成长为新一代一站式HR SaaS 综合服务平台，为企业带来高效、便捷、稳定的人力资源服务。截止至2021年3月31日，众合云科旗下拥有101HR、51社保、海握科技、51同路、比邻出海、同窗、Tax100等品牌，为超过360000家企业客户，其中700余家上市企业提供高效率高效率的直营服务。

深挖痛点，助力企业人资管理数智化升级

回归企业服务的本质，及帮助企业降本增效，借助专业平台实现快速迭代发展。在人力资源管理领域则可以具象归结为减轻HR事务性工作压力，架构人力资源数字化管理平台。

据《中国企业社保白皮书2021》调研显示，企业社保实操信息化落后原因与以下两点有关：“一是中小企业HR社保管理人员流动性大，经验欠缺，收集政策参数信息困难；二是企业内部社保实操很难具有规模效应，各地实务差异性太大，信息化投入成本较高，开发难度较大”。

针对上述痛点，众合云科基于16年行业经验和技术领先优势，应用RPA、AI、OCR等多种技术手段，大幅降低HR事务性工作压力。以跨省经营企业为例，位于北京的HR可实时调取各地分公司相关数据并发起服务请求，实现对企业跨地域员工的一站式管理。

与此同时，依托于多样化的API接口平台，众合云科充分开放技术能力，与企业共建人力资源数字化系统，企业可在内部平台批量发起服务请求，免去跨平台操作，大幅提升效率。

作为国内领先的HR SaaS科技服务商，众合云科将始终秉承“让每一份工作都有保障”的集团使命，紧抓数字化发展机遇，进一步着力于行业先驱探索，驱动人力资源行业服务效能升级与创新，推动中国人力资源服务行业蓬勃发展。

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