携程：今冬滑雪场门票预订量同比增长363% 冰雪游将刷屏朋友圈-消费日报网

在经历了上周突袭的寒潮后，近日全国大部地区气温反弹回升，南方人们奔走相告“入冬失败”，继续等一场“薛定谔的雪”。也有不少人决定不再原地苦等，要做这个冬天朋友圈里头一批见到雪的人。携程平台的数据显示，11月4日全国大面积降温以来，预订今年冬季出游的订单量较10月上旬降温潮期间显著上升142%，从华东、华南地区去往华北、东北、西北地区的旅游订单量增长102%；全国滑雪场门票预订量同比去年大增363%。 同样的，从北方飞往南方高温城市过冬的用户也有不少，其中，不止传统印象中的老年“候鸟族”，90后、00后的占比更是近六成。 这些数据也意味着，今年冬天的朋友圈旅游“内卷”大赛已经拉开了序幕。 Part 01 度假自由“卷”：海南有房 心中有光 最早感知到冬天来临的除了羽绒服商家，还有北方人。以东北为例，携程平台上，从东北出发飞向华南地区的机票预订小高峰出现在10月23日-26日，赶在11月初的这波寒潮之前。“应激反应”如此迅速的原因可能是多年来一降温就选择到南方避寒的习惯使然。 这一批用户是有钱有闲、拥有“度假自由”的代表之一，他们的冬季度假可以说站在了朋友圈鄙视链顶端。从携程方面的…