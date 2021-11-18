海南：丰富免税购物消费体验免税品海南免税店旅游_手机网易网

海南：丰富免税购物消费体验 2021-11-18 06:51:17 经济日报 来 海南 ，不只有 旅游 度假，崭新的离岛免税购物项目也越来越火。免税经济为海南自贸港建设增添了新活力。 作为国家赋予海南含金量最高、影响最广泛的政策之一，离岛免税购物政策自2011年4月20日实施以来，历经多次调整，特别是2020年7月1日起实施的海南离岛免税购物新政策，为海南离岛免税购物添加了“助推器”。海南离岛免税新政将离岛旅客每年每人免税购物额度提升至10万元，新增了电子、酒类等7类商品，多种 免税品 类购买不限件数，进一步满足了消费者的购物需求，让原本需要出国购物的旅客，在海南就可以轻轻松松实现“买全球”。 海南离岛免税新政发布以来，海南离岛免税购物一次次实现“井喷式”发展。据海南省统计局统计数据显示，今年前三季度，海南离岛免税销售额达417亿元，同比增长118%；免税购买人数730.34万人次，同比增长116%；免税购物件数3810.94万件，同比增长96%，有效拉动了海南省社会消费品零售总额，成为海南自贸港建设的一张“新名片”。 11月1日晚，记者来到位于海口市日月广场的海控全球精品免税城。入口…