AirAsia App推出人脸识别服务：刷脸就能订机票、酒店、叫餐以及打车等！

在不久前，Air Asia在机场里推出了刷脸登机的系统，而他们随后将这个功能也带到了自家的Super App上面，也就是说透过Air Asia的超级应用你可以扫脸进行支付。 就如前文所说，这个功能不仅仅能在机场登机时使用，在Super App中订购航班、酒店、订餐、送货、打车等的时候也能使用。AirAsia App首席执行官Amanda Woo也提到，他们未来打算进一步扩展这项技术的使用场景，像是在未来的时候透过扫描脸部就能登记入住AirAsia旗下的酒店。 要在手机上注册自己的人脸识别资料的话，首先你需要下载安装AirAsia App，到FACES点击“Get Started”，在那之后你需要自拍并且扫描你的身份证或护照作为辨识，接着App就会生成你个人的识别QR Code，也就算是将你的人脸资料储存起来了。 在机场的时候你可以在柜台前提供Qr Code以及护照/身份证，接着再扫脸就能完成登机步骤，这项服务目前仅在KLIA 2开放。 除此之外，AirAsia也表示收集到的脸部数据资料将在马来西亚的2010个人资料保护法规定下进行储存并保护。