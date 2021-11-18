携程：今冬滑雪场门票预订量同比增长363%

11月17日，携程平台的数据显示，11月4日以来，预订今年冬季出游的订单量较10月上旬显著上升142%，从华东、华南地区去往华北、东北、西北地区的旅游订单量增长102%；全国滑雪场门票预订量相比去年同期增长363%。携程平台上，预订今冬冰雪游产品的人群中，90后、00后占比近50%。 最早感知到冬天来临的除了羽绒服商家，还有北方人。以东北为例，携程平台上，从东北出发飞向华南地区的机票预订小高峰出现在10月23日-26日，赶在11月初的这波寒潮之前。“应激反应”如此迅速的原因可能是多年来一降温就选择到南方避寒的习惯使然。 这一批用户是有钱有闲、拥有“度假自由”的代表之一，从携程方面的数据来看，其中有超过三分之一的用户到南方度假时选择入住五星级酒店；超过20%的人在南方要呆7天及以上，最长的预计度假时间则超过90天。 在今年这个传说中的冷冬，这群来自北国的客人选择到热门“候鸟城市”短住，海南省三亚市、海口市，广东省珠海市，广西省北部湾北海市在携程平台的月租酒店订单同比增长达到两位数。广州、深圳、厦门等城市也都受到北方“候鸟族”的欢迎。 不出意外，今冬滑雪场开板的讯息也是从TA们的朋友圈得知…