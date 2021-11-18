山东将在用地政策上支持保障性租赁住房建设_山东站_中华网

记者从11月17日举行的山东省政府新闻办发布会上获悉，山东将在用地政策上支持 保障性租赁住房建设 ，农村集体经济组织可通过自建或联营、入股等方式建设运营保障性租赁住房，利用产业园区工业项目配套用地面积建设宿舍型保障性租赁住房的占比上限由7%提高到15%。 加快发展保障性租赁住房是国家为主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题的一项重要举措。山东省自然资源厅一级巡视员王桂鹏说，针对人口净流入的大城市和省政府确定的城市，山东将从用地政策方面出实招支持保障性租赁住房建设。 引导利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房。在尊重农民集体意愿的基础上，经城市人民政府同意，可探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房。支持利用城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房；农村集体经济组织可通过自建或联营、入股等方式建设运营保障性租赁住房。 鼓励利用企事业单位自有闲置土地建设保障性租赁住房。对企事业单位依法取得使用权的土地，经市人民政府同意，在符合规划、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许用于建设保障性租赁住房，并变更土地用途，不补缴土地价款，原划…