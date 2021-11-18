酒店的浴室为什么大多是透明的？酒店摄像头_新浪科技_新浪网

外出旅游时住酒店，发现很多酒店的浴室隔断用的都是透明的玻璃，房间和浴室之间，能相互看清各自的一举一动。 洗澡的时候，有人可能会觉得有点别扭。 酒店为啥这样装修呢？ 酒店管理人员告知，酒店浴室隔断采用透明玻璃设计，有多种用途，比如让房间看起来更宽敞，促使客人关闭浴室灯，让客人在洗澡时观察房间情况等等。 如果担心隐私泄露，不习惯在透明环境下洗澡或者如厕，可以拉起浴室窗帘。有的高档酒店采用的是电光玻璃，按一下就可以让玻璃变得不透明。 透明浴室的作用 让房间看起来更大 玻璃隔间厚度比较薄，相比砖墙隔间能省出近10厘米的空间。而且玻璃隔板显得整个房间更加通透，视觉上看起来就觉得更宽敞。 节约用电 有些客人睡觉时习惯整晚开着浴室灯，如果酒店浴室是玻璃式的，不关灯就会影响客人睡眠。因此，如果是玻璃隔断，光线可以透出来，就可以促使客人关灯，节约用电。 帮助打扫清洁 酒店浴室一般没有窗户，如果靠灯光照明，有的地方有阴影，酒店清洁人员会看不清哪些地方没打扫干净，而采用透明设计，浴室光线将非常充足，酒店清洁人员可以更加清楚地看到哪里没有打扫干净。 提升安全性能 透明设计可以让你在洗澡时，看到房间里的一切情况…