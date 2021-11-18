感受文化之美 共谱同心乐章

拉萨市中华文化公园里的和美连心桥。本报记者 刘斯宇 摄 开栏的话： 各民族共同团结进步、共同繁荣发展是中华民族的生命所在、力量所在、希望所在。西藏和平解放70年来，在党的民族政策光辉指引下，西藏各族干部群众同舟共济、和睦相处，手足相亲、守望相助，共同创造了短短几十年跨越上千年的人间奇迹。今天，我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，团结奋斗，奋力建设社会主义现代化新西藏！今日起，本报推出“铸牢中华民族共同体意识 汇聚民族复兴磅礴力量”专栏，讲述各族干部群众团结一心，建设美丽幸福西藏、共圆伟大复兴梦想的生动故事，敬请关注。 这里是喧嚣城市中的静谧之地，这里是叙述中华文化的故事场所，这里凝聚着民族艺术，雕琢着西藏的记忆——这里就是拉萨市中华文化公园，是开展群众文化活动和凝聚铸牢中华民族共同体意识的重要场所，也是沉浸式体验民族团结主题教育基地。 “建设拉萨中华文化主题公园是提升中华民族视觉形象的重要工程，是增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义认同的生动体现，对于铸牢中华民族共同体意识具有重要现实意义和深远历史意义。从2019年开始，在自治区党委、政府和…