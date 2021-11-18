颁奖典礼暨获奖作品展在澳门伦敦人举行

获奖作品展由即日起至12月5日期间于澳门伦敦人一楼展出

澳门2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由澳门伦敦人赞助的“明日可及——2021大湾区青年艺术家计划”绘画及摄影竞赛颁奖典礼暨获奖作品展开幕仪式于周三在澳门伦敦人举行。金沙中国有限公司总裁王英伟博士、“明日可及——2021大湾区青年艺术家计划”评审委员会、获奖艺术家及大湾区艺术界知名人士莅临参与，共襄盛会。

24件获奖作品由即日起至12月5日期间于澳门伦敦人一楼展出。比赛于征集期内共收到1,327件参赛作品，包括摄影作品415件，绘画作品912件。经过学术委员会多轮讨论及严格考虑，最终评选出两大组别共24个奖项。值得一提的是，有6位澳门艺术家于绘画和摄影组获奖, 印证本地艺术发展和大湾区无缝衔接。24位得奖者将获人民币25,000至100,000元奖金及证书，奖金总额超过人民币100万元（约澳门币120万元）。

金沙中国有限公司总裁王英伟博士表示：“粤港澳大湾区是世界级的城市群，文化艺术产业欣欣向荣。‘粤港澳大湾区文化和旅游发展规划’要求推动粤港澳大湾区文化和旅游交流合作与协调发展，建设具有国际影响力的人文湾区和休闲湾区。金沙中国作为澳门大型综合度假村营运商之一，一直积极响应国家的号召，为大湾区文化事业的繁荣贡献力量。透过这次比赛，我们有效促进了大湾区文化艺术界的沟通与交流，弘扬华夏文化，尤其是极具特色的粤港澳大湾区文化，为青年艺术家的原创力量打造优势平台。这次比赛是金沙中国首次举办的立足粤港澳大湾区、辐射内地范围的专业艺术赛事，可以为大湾区今后多元化艺术生态的建设，起到一个范本的作用。”

澳门科技大学人文艺术学院副教授汪蓝博士代表评审委员会在颁奖典礼上致辞。他表示：“澳门是中国具有特殊地位的城市，在‘粤港澳大湾区建设’国家战略提出之后，澳门将迎来文化领域发展繁荣的新契机。因此作为澳门本土的学术力量——澳门科技大学人文艺术学院，希望通过这个项目，与来自港澳、内地以及国际的艺术机构、学术机构、艺术家们共同探讨湾区艺术未来趋势，深化多方协同合作，向全世界展示极具特色的大湾区文化，以及大湾区文化产业的丰富性与包容性。这项计划面向的是大湾区青年艺术家，而他们正是代表着中国艺术的未来，他们的创作状况和学术思考亟需社会的关注。值得欣喜的是，最终获得奖项的作品有很大一部分是来自大湾区的艺术家。这让我们对这年轻一代有了更大的期待和展望。”

颁奖典礼暨获奖作品展主礼嘉宾包括：中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室经济部副部长左祥华、金沙中国有限公司总裁王英伟博士、澳门特别行政区政府旅游局副局长程卫东、澳门特别行政区政府文化局副局长张丽珊、金沙中国有限公司行政副总裁兼首席客户总裁林锦玲、金沙中国有限公司特别项目、产品策略及发展高级副总裁周哲贤、澳门科技大学人文艺术学院副教授汪蓝博士、中国美术学院跨媒体艺术学院院长、教授、博士生导师管怀宾等。

颁奖典礼后，一众主礼嘉宾及贵宾在中国美术学院跨媒体艺术学院院长、教授、博士生导师管怀宾的导赏下参观了作品展，共同欣赏每件作品的创作理念。

“明日可及——2021大湾区青年艺术家计划”乃响应由澳门特区政府主办的大型国际文化艺术盛会“艺文荟澳：澳门国际艺术双年展2021”系列活动，旨在聚焦青年艺术家力量，弘扬华夏文化，尤其是极具特色的粤港澳大湾区文化，为青年艺术家的原创力量打造优势平台。作品展即日起至12月5日于澳门伦敦人一楼展出，让宾客近距离欣赏青年艺术家的杰出作品。同时也于在线作品展览，请浏览https://www.sandsresortsmacao.com.cn/art-competition.html，或在微信上搜索“GBA 青年艺术家计划”公众号／小程序。

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