上海2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在数字时代，数据已成为企业最关键的资产。每天都有大量的数据被创建、收集和共享，安全漏洞和数据丢失不仅会损害品牌声誉，降低公众和股东的信任，还会为企业及社会带来灾难性的影响。企业有责任有效管理并保护这些数据，使其免于丢失、威胁和攻击。可以说，数据保护已成为企业在推进DX（数字化转型）时必须满足的一项基本要求。

富士通（中国）信息系统有限公司（以下简称“富士通”）在信息安全领域拥有丰富的服务经验，致力于帮助各行各业的客户合理且高效地保护其核心数据。在服务客户过程中，富士通的安全专家总结了企业在DX过程中所需要关注的信息安全问题及应对方法。

DX初期：企业已经意识到数据安全的重要性，并希望采取稳健的方法保护数据安全。企业需要打好安全基础，找出数据所在位置及所有者，将数据分类为不同的价值级别，并制定相应的安全控制策略。在这一阶段，富士通能够为客户提供安全咨询服务，从业务角度出发，为企业提出安全相关的专业建议，帮助企业应对该阶段的安全挑战。

DX中期：在初期阶段基础之上，企业需要采取基于风险的控制措施，并考虑成本效益，以实现数据保护。这一阶段的安全策略将更为主动，将数据所有者纳入企业的安全管理流程之中。富士通能够帮助企业优化安全策略，并回答需要确定的关键问题，包括未来的数据应该存放在哪里，需要分配哪些访问控制，如何对这些数据进行有效治理等等。

DX进阶：在此阶段，富士通将帮助企业不断加固安全策略，打磨一个久经考验的安全管理框架，包括在发生违规事件时如何在内外部快速做出响应，以免发生数据丢失。随着安全环境的不断变化，富士通能够使企业随时准备好根据稳健的风险分析做出决策，并借助先进技术实现更加智能化的数据保护。

作为一家DX公司，富士通正在通过先进的数字技术与经验丰富的安全专家团队，为客户提供全方位的安全服务，帮助客户评估风险并对抗安全攻击。针对敏感个人信息的保护，富士通数据安全服务为客户提供包括数据库脱敏、数据防泄密、磁盘加密以及数据库运维安全审计等功能，通过多个维度保护企业重要信息：

安全咨询和设计 ：通过全面的安全漏洞检查，对企业信息安全状况进行评估，并且设计对应的网络安全和数据安全的架构。

：通过全面的安全漏洞检查，对企业信息安全状况进行评估，并且设计对应的网络安全和数据安全的架构。 数据库脱敏系统 ：针对敏感数据进行数据抽取、数据漂白和动态掩码，可以满足生产数据面向测试、开发、培训和数据共享场景的数据安全需求，做到“用”、“护”结合。

：针对敏感数据进行数据抽取、数据漂白和动态掩码，可以满足生产数据面向测试、开发、培训和数据共享场景的数据安全需求，做到“用”、“护”结合。 数据防泄密系统 ：基于内容识别技术，对设计图纸、源代码、合同文本、财务报表等敏感文件进行数据安全保护，防止通过邮件、聊天工具、网盘、U盘拷贝、打印等途径泄露数据，对用户泄密行为进行记录、告警、阻断，并对用户行为进行审计。

：基于内容识别技术，对设计图纸、源代码、合同文本、财务报表等敏感文件进行数据安全保护，防止通过邮件、聊天工具、网盘、U盘拷贝、打印等途径泄露数据，对用户泄密行为进行记录、告警、阻断，并对用户行为进行审计。 磁盘加密系统 ：能够与操作系统集成，提供数据保护功能，主要应用于解决来自丢失、被盗或销毁不当的计算机硬盘数据被盗或泄露威胁。

：能够与操作系统集成，提供数据保护功能，主要应用于解决来自丢失、被盗或销毁不当的计算机硬盘数据被盗或泄露威胁。 数据库运维及安全审计 ：基于多维身份认证与访问控制的数据准入技术，对数据库账户、应用工具、主机名、IP地址、数字证书、登录时间、操作行为等相关因子进行管理，构建多因素数据库运维及安全审计。

：基于多维身份认证与访问控制的数据准入技术，对数据库账户、应用工具、主机名、IP地址、数字证书、登录时间、操作行为等相关因子进行管理，构建多因素数据库运维及安全审计。 服务器及网络安全：在数据层面得到安全保障后，继续针对企业的服务器环境以及相关网络层面设计安全防护架构，加固整体信息环境的安全。

随着《中华人民共和国个人信息保护法》的正式实施，企业各部门都必须更加严格地保护并规范处理敏感数据，并在数据安全治理的统一框架下进行个人信息保护的管理制度、技术体系以及运营体系全面建设。富士通也将帮助企业构建关键的安全能力，从容应对合规挑战，保护信息资产安全。

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富士通安全服务助力企业应对信息安全与合规挑战 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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