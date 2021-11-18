翻起海岛营销浪潮，向蜜鸟私域流量分享会暨小红书沙龙系列来袭

三亚2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021高星酒店私域流量分享会暨小红书营销沙龙系列火热进行中，继广州、杭州、上海、苏州站后，获得业内高星酒店领导一致认可的向蜜鸟科技，再次扬帆起航开启了新一轮征途，11月2日正式登陆海南站，在三亚珊瑚湾文华东方酒店顺利举办沙龙活动。现场迎来了上百位海南酒店行业的高管人士，大家通过本次沙龙活动，相互交流学习，共同探索酒店如何在自有私域流量池中通过小红书内容种草生态、私域渠道直播带货等形式，以实现进阶营销。

海南作为全国酒旅大省，高星酒店众多，目前已经成为全国星级酒店比例最大、国际高端品牌最集中的区域。在后疫情时代，全国酒旅经济逐步复苏的大背景之下，海南地区的酒旅市场显然有着十分重要的战略地位。

本次海南站沙龙主要围绕着嘉宾主题演讲、现场问答、圆桌嘉宾对话等环节形式展开。从“高星酒店私域流量的市场演化”、“小红书文旅消费决策分享”、“如何从0-1运营小红书企业号”、“新媒体私域流量直播带货解决方案”等多个维度的讲解，将本次交流会推向了高潮。

1、 建私域流量池，深挖用户价值

向蜜鸟科技CEO林迅先生为现场嘉宾带来了以“高星酒店私域流量的市场演化”为主题的分享。对“私域流量对酒店的意义”进行了详细解析。他表示：“私域流量是指以‘公众号+社群+小程序+视频号’为支撑的长远而忠诚的客户关系。”而判断私域流量是否有效的重要依据是“自己所有、反复触达、免费、场景位置、用户关系、转化效率”等要素。

沙龙上，林迅先生详细介绍了目前三亚酒店业的数字化营销及私域流量运营的现状，并对在后疫情大背景下酒旅行业出现的新趋势进行了分析，给大家详细介绍了私域流量的演化历程，酒旅行业应该如何玩转私域流量，以及酒旅行业在私域流量的新征途等三个方面的内容，与在场的酒店人产生了强烈了共鸣。

在分享中，林迅先生指出私域流量持续增长的核心逻辑是“内外兼修”；核心策略是“深挖洞，广积粮”，即深挖用户价值，全域引流获客。表达酒店的私域流量运营需要以微信渠道为基础，以关联生态为抓手，以用户价值为中心，促进布局酒店直销领域多元生态营销的闭环系统，在提高酒店客人服务体验的同时，提升酒店数字化水平；并指出向蜜鸟会在哪几方面助力酒店玩转私域流量，酒店人在酒旅行业数字新征途中，需要更加精细化的运营，探索更多的新玩法，输出更优质的内容，来牢牢抓住流量。

对于三亚的酒店行业而言，培养品牌势能，打造属于自己的私域流量池，是现在、也是将来势在必行的发展路径。

2、 精细化内容种草，助酒店逆势增长

处于私域流量发展新元年，酒店线上转型和数字化营销势在必行，新营销的变革必定会以私域流量为核心战场，私域流量的增长裂变离不开一个流量高度聚焦的平台，而小红书就是当下年轻群体关注度较高且月活用户过亿的平台。

而作为酒旅人又该如何利用好小红书平台狙击属于自己的流量呢？向蜜鸟科技特邀小红书SME直客负责人火舞女士，就“小红书内容运营与旅游种草经济”的主题分享了疫情背景下酒旅行业发展的演变及小红书玩法经验。

火舞女士表示：“小红书平台用户的关注点，输出内容的变化，都在验证着旅游决策链路的变化，趋向‘从需求先行到种草引发二次需求’，在出行旅游高净值高需求用户种草的推力之下，自带社交分享因子的网红酒店实现了从曝光到交易到复购的闭环，而海南区域的酒店刚好是处于网红经济高速发展的前沿，是其能在平台脱颖而出的优势之处。”

3、 私域流量代运营，助力营销新机遇

疫情给酒店行业带来了巨大的冲击，“危”与“机”并存之下也带来了新的机遇，酒店在疫情下的“自救”加速了行业的数字化转型。紧跟时代热潮，直面迎接机遇，向蜜鸟在2021年1月正式推出酒旅类目小红书专业号代运营服务。

向蜜鸟科技小红书业务负责人陈乐萍女士指出酒旅商户入局小红书面临的三大挑战，为现场嘉宾介绍了小红书酒旅专业号解决方案、专业号运营干货以及向蜜鸟在帮助高星酒店运营小红书号的优秀案例，如：神州半岛喜来登度假酒店、石梅湾艾美度假酒店、金方森林温泉半山酒店、杭州夕上·虎跑1934酒店，四家酒店的小红书专业号代运营案例。由此表达了优质内容触达到笔记高曝光、订单高转化的好成绩有着必然的联系。综上案例酒店的成功也是向蜜鸟科技广州新媒体运营中心以及技术团队伙伴共同努力的成果。

2021年私域营销的玩法日趋丰富多样，图文笔记、短视频、直播、内容社区等平台的组合玩法将对公域进入私域的用户增长以及交易转化形成巨大的推动力。

4、 紧抓直播风口，启变现新密码

短视频蓬勃发展，新势力垂直类主播的迅猛崛起，加上全民直播时代的开启，直播趋势已势不可挡。以全品类淘宝、快手和抖音为例，共享直播电商盛宴在产业链各方持续加码下，直播电商GMV高速增长，2019 年总规模或将达到4400亿元，同比增长214%。而保守估算2021年直播电商行业总规模或将突破万亿目标。

向蜜鸟科技新媒体运营总监李文富先生从私域流量直播矩阵搭建话题讲起，指出“短视频”与“直播”的内容形式及带货逻辑的不同点，和不同直播渠道的优缺点，而向蜜鸟又能为酒旅商户带来哪些的赋能内容。继而向各站会场内嘉宾带来了“如何从0-1玩转直播”干货分享，剖析了在直播的生命周期中如何通过精细化运营快速达成目标。从场地、物料、主播及选品的准备，到直播后的热度延续和复盘，向蜜鸟专业直播团队将以上百场的直播经验带给客户一条龙服务。最后李先生分享了向蜜鸟在小程序、抖音、小红书等平台上的直播实战案例，提供给到现场酒店人更确切的感受。

在这个直播带货日进斗金的时代，酒店行业也应该抓住发展机遇，提升线上线下互动式融合发展，打造完整的数字化营销场景。

5、 酒旅大咖圆桌派，共享私域新玩法

本次海南站沙龙，除了演讲外，还给现场嘉宾特意准备了2场圆桌对话，分别由受邀嘉宾针对“酒旅行业新媒体流量的趋势和应用”这个话题，进行了激烈的思想碰撞。

在第一场圆桌对话环节，在向蜜鸟科技海南区总经理夏婧女士主持下，四位在酒旅行业新媒体流量方面做得比较好的三亚高星酒店市场销售总监对于如何做好私域流量这个问题，分别也是分享了自己的一些成功经验和方法给到大家。

对话嘉宾如海南蓝湾绿城威斯汀度假酒店市场销售总监孔祥俊先生、三亚美高梅度假酒店市场销售总监韩政霖先生、三亚悦榕庄市场销售总监李欣女士、三亚湾皇冠假日度假酒店市场销售总监邢海燕女士对于如何拓宽私域流量来帮助酒店集团的业务可持续增长、酒店在私域流量这块的新鲜玩法等相关问题和经验进行了深入的讨论和分享。

第二场圆桌对话则是由向蜜鸟科技CEO林迅先生携手三亚珊瑚湾文华东方酒店总经理余露先生、三亚天域度假酒店总经理助理李锦先生、三亚亚龙湾莎玛度假酒店总经理李巧燕女士、海口丽思卡尔顿酒店及海口万丽酒店驻店经理于淼女士，“对于私域流量的看法”、“疫情下私域流量对酒店生意的帮助以及发挥的作用”、“如何应对私域流量的挑战和机遇”、“未来如何布局私域流量助力酒店生意的可持续增长”等多个问题进行了深入的探讨，也把各自积累的实战经验分享给了大家，干货满满。

两场圆桌对话都是围绕着大家特别关心的“酒店私域流量”这个话题进行深入交流，各位酒店业的营销精英各抒己见，大家亮技巧、晒玩法，整个对话精彩纷呈。在大家积极的分享后，本次沙龙活动也是在现场热烈的掌声中拉下了圆满的帷幕。

在经过了激烈的思想火花碰撞后，进入到自由交流环节。沙龙现场准备了酒水、沙拉、蛋糕等丰富茶点，大家自由取餐，自由交流，互加好友，收获满满。

2021年，向蜜鸟科技将继续用数字化赋能酒旅行业，立足微信直销渠道，还将通过小红书、抖音、视频号等扩大酒店全域引流获客广度，聚焦外部流量的导入，深挖用户价值，实现私域流量、数字资产的全域管理，助力酒店业数字化转型，助推行业实现持续增长。

本次私域流量分享会暨小红书营销沙龙于在海南三亚圆满结束。接下来，向蜜鸟科技将携“高星酒店私域流量分享会暨小红书营销沙龙”系列活动陆续登陆到厦门/西安/北京/成都/重庆站……

下一站，向蜜鸟科技将与当地酒旅行业人士再相聚。

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翻起海岛营销浪潮，向蜜鸟私域流量分享会暨小红书沙龙系列来袭 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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