马来西亚哥打白沙罗2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年11月2日发布的《2022年QS世界大学排名》中，世纪大学在评估中获得了QS 5星+级的荣誉。该荣誉有效期为三年（2022到2024年）。

世纪大学是获得QS五星+级荣誉的全球19所大学之一，以及马来西亚的两所大学之一。

QS Stars评级系统自2004年起由QS Intelligence Unit运营，QS Intelligence Unit是QS世界大学排名的独立编制机构，也是全球最受尊敬的学术排名系统之一。

该系统根据预先制定的国际标准，对大学的一系列重要绩效指标进行评估。QS Stars涵盖的标准范围比任何世界排名活动都要广，它让人们看到了评级机构的卓越性和多样性。

世纪大学在教学、国际化、线上学习、艺术与文化、就业能力、学术发展、专业标准（医学学士和外科学士）以及包容性八个类别中获得5星级评级，从而达到整体QS 5星+级荣誉。

世纪大学是马来西亚著名的私立大学之一。它的毕业生受到雇主的青睐，并发展成为各自行业的领导者。该大学2020年毕业生就业率为95%，表明了这一点。

世纪集团首席执行员丘美兰教授说，“我们很荣幸获此殊荣。这一成就是我们的学术团队努力不懈，及来自所有学院和各个支持部门的成果，以确保我们为学生提供最高质量的教育和服务。世纪大学将持续努力，做的更好。”

QS Stars产品经理Raluca Grigorescu表示，世纪大学是马来西亚第一所在QS Star评估中，专家标准：医学学士和外科学士学位（MBBS）获得5星评级的大学。

世纪大学在此评估中取得的其他成就包括在最新QS世界大学排名（亚洲）的国际学生指数中排名前四。

世纪大学荣获QS 5星+级杰出大学荣誉 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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