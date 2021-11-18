百胜中国连续入选道琼斯可持续发展指数 位居前列

上海2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百胜中国控股有限公司 （ “百胜中国”或“公司”）（纽交所股票代码：YUMC及联交所股票代码：9987）在2021年标普全球企业可持续发展评估（CSA）中，从28家参评公司中脱颖而出，获得餐饮和休闲行业最高评分之一，并连续第二年被纳入道琼斯可持续发展世界指数（DJSI World）和道琼斯可持续发展新兴市场指数（DJSI Emerging Markets）。百胜中国是中国大陆唯一一家被纳入道琼斯可持续发展世界指数的公司。

此次评选中，百胜中国在满分100分中获得了75分，远高于行业平均水平21分。这反映了公司在公司治理、经济、环境和社会方面的出色表现。公司在品牌管理、信息与网络安全及系统能力、供应链管理、减少食物损耗及废弃物、包装、人力资本发展、以及商业运营的本地影响等领域得到行业最高分。

百胜中国首席执行官屈翠容（Joey Wat）表示，“我们为百胜中国连续领跑道琼斯可持续发展指数餐饮和休闲行业感到自豪。这是我们不断努力取得切实进步，并持续提升可持续发展表现的结果。百胜中国将携手价值链上的各个利益相关方，一起致力于为打造可持续发展的未来贡献力量。”

道琼斯可持续发展指数于1999年推出，包括道琼斯可持续发展世界指数，是世界上最重要的可持续发展指数之一。基于标普全球企业可持续发展评估结果，参评的公司将会获得标普全球ESG评分。在此基础上依据透明、清晰的规则，符合要求的公司将被纳入道琼斯可持续发展世界指数。今年，有超过1万家上市公司参加了标普全球的公司可持续发展评估。

“祝贺百胜中国被纳入道琼斯可持续发展世界指数和道琼斯可持续发展新兴市场指数。 这体现了百胜中国在其所在行业的领导者地位。今年参与可持续发展评估的公司数量创历史新高，证明了ESG披露和透明度趋势正在不断增强。”标普全球ESG研究与数据全球负责人Manjit Jus表示。

作为中国最大的餐饮企业（以2020年系统销售额计），百胜中国将可持续发展融入了其长期发展战略，建立了全面的可持续发展管理体系，围绕“环境、食物和人”三大支柱开展工作。百胜中国通过打造可持续餐厅，协同合作伙伴共塑可持续供应链，携手利益相关方共建可持续发展社区，努力打造一个负责任的生态系统。

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前瞻性声明

本新闻稿中包含的“前瞻性声明”符合 1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的意义。我们意图将所有前瞻性声明纳入1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款范围。前瞻性声明的特征通常是其与历史事实或当前事实并不完全相关，而且会包含前瞻性词语，如“预期”、“期望”、“认为”、“预计”、“可能”、“可以”、“打算”、“相信”、“计划”、“估计”、“目标”、“预测”、“规划”、“有望”、“将会”、“继续”、“应该”、“预测”、“展望”或类似术语。这些声明是基于我们根据我们的经验和对历史趋势、当前条件和预期未来发展的看法，以及我们认为在当时情况下适当和合理的其它因素而做出的当前估计和假设，但我们不能保证这些估计和假设将被证明正确。前瞻性声明包括但不限于有关百胜中国未来战略、增长、业务计划、投资、股息和股份回购计划、收益、业绩和回报的陈述、有关人口和宏观经济趋势的预期影响的陈述、有关新冠肺炎疫情预期影响的陈述、有关我们的创新、数字和外卖能力以及投资对增长的预期影响的陈述，以及与百胜中国业务长期驱动力有关的看法。前瞻性声明并不能保证业绩，其本身就存在难以预测的已知和未知风险和不确定性，可能导致我们的实际结果或事件与这些声明所显示的结果或事件存在实质性差异。我们不能向您保证我们的任何预测、估计或假设会实现。本新闻稿中的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日发表，除非法律要求，否则我们不承担公开更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的义务。众多因素可能导致我们的实际结果或事件与前瞻性声明所表达或暗示的结果或事件存在实质性差异，包括但不限于：我们是否能够按照目前预测的时间和数字实现开发目标（如有），我们的营销活动和产品创新是否成功，我们维护食品安全和质量控制系统的能力，公共卫生状况的变化（包括新冠肺炎疫情以及新冠变异毒株引发的区域性疫情），我们控制成本和费用（包括税收成本）的能力，以及中国政治、经济和监管条件的变化。此外，我们目前不知道的或者我们目前认为不重要的其它风险和不确定因素可能会影响任何此类前瞻性声明的准确性。在评估所有前瞻性声明时，应了解其内在的不确定性。您应查阅我们向美国证券交易委员会提交的文件（包括我们的 10-K 表年度报告和后续的 10-Q 表季度报告中 “ 风险因素 ” 和 “ 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 ” 部分的内容），以了解可能影响到我们财务业绩和其它结果的因素的更多细节。

关于百胜中国

百胜中国控股有限公司是Yum! Brands 在中国內地的特许经营商，获授肯德基、必胜客和塔可贝尔在中国内地的独家运营和授权经营权。肯德基是中国领先的快餐品牌；必胜客是中国领先的休闲餐饮品牌；塔可贝尔是源自加州、专门提供墨西哥风味食品的连锁餐饮品牌。百胜中国还完全拥有小肥羊、黄记煌、东方既白和COFFii & JOY餐饮品牌。与此同时，百胜中国亦与Lavazza合作，在中国探索和发展Lavazza咖啡店品牌概念。截至2021年9月底，公司拥有11,415家餐厅，覆盖中国超过1,600个城镇。百胜中国在2021年《财富》美国500强榜单中排名第363位，并于2021年入选时代百大最具影响力公司。百胜中国被纳入道琼斯可持续发展世界指数和道琼斯可持续发展新兴市场指数。在2021年，百胜中国连续第三年入选彭博两性平等指数，并连续第三年荣获中国杰出雇主认证。欲了解更多信息，请访问 http://ir.yumchina.com。

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百胜中国连续入选道琼斯可持续发展指数 位居前列 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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