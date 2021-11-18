北京2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，总投资达980.6亿元的98个新兴产业项目签约落户江苏苏州昆山，彰显昆山创新转型的澎湃动能。

这些新兴产业项目涵盖先进计算、人工智能、智能制造、航空航天、生物医药、新材料等新兴产业领域。

昆山是中国首个工业产值超万亿元的县级市，连续17年位居中国百强县榜首。

如今的昆山正聚力建设新城市、大力发展新产业、全力布局新赛道，聚焦新显示、新智造、新医疗、新能源、新材料、新数字六大新兴产业，加快构建现代产业体系。

这也吸引了众多名企赶场。位于昆山经济技术开发区的丰田工业电装空调压缩机（昆山）有限公司，总投资7700万美元。公司总经理藤井晶良说，正是因为昆山区位优势明显，政府营商环境优异，公司才将集团内首个新能源汽车空调压缩机项目放在了昆山。

新兴产业发展离不开优质的产业生态。昆山推出总规模100亿元的产业发展投资母基金，重点投向主导产业、新兴产业等领域的优质企业。

未来，昆山将瞄准新兴产业发展主攻方向，全面提升昆山新兴产业总量、质量和创新力，全力打造具有全球竞争优势的新兴产业“高地”。

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新华丝路：引资近千亿元 江苏昆山新兴产业加速集聚 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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