聚能合创 软通金科破圈数字金融新生态

北京2021年11月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下为软通动力对于金融科技及旗下金融科技服务品牌“软通金科”的观点文章：

优秀的标准一直在变化。

20年前，金融领域的科技服务商，还叫IT方案商，他们以系统集成和海外套装软件部署为荣，因为那就代表产业的制高点；15年前，金融IT方案商以产品化复制和规模化推广为荣，因为那就代表能力的制高点。

之后，金融领域的IT方案商，开始被称为金融科技服务商。他们以提供从核心到外围，从交易到分析的端到端解决方案为荣，他们被寄托具备更高综合能力，能够从应用场景入手，以数字技术之力驱动金融业务创新。

现在，这些能力依然被继承，但优秀的标准一直在变化。新一代金融科技服务商，开始跨泳道地聚合生态能力，因地制宜地提供抵近式的服务。软通动力旗下金融科技服务品牌 — “软通金科”就是如此。

更立体的金融科技

金融科技的本质是运用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等数字化技术，赋能金融行业转型升级。此观点并没有错，但并不透彻，也过于简单。

“十四五”规划中明确提出：“加快发展数字经济，提升金融科技水平。”短短一句话，已使数字金融的形象更为立体，发展脉络更为清晰。立体的数字金融创新，已不再局限于垂直泳道。

确实如此。

金融科技从来不缺乏技术热点。诸如与信息安全相关的联邦安全计算；与个人隐私相关的隐私保护；以及已经与金融数字化深度融合的云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等数字技术。

但技术热点并不能直接转化为生产力，它需要与产业的融合发力，突破垂直泳道的“泛金融”才能使数字金融更为立体。各大金融机构将业务触角，延伸至供应链金融、场景金融服务。

上述金融科技与实体经济深度融合的金融服务，都归属于“泛金融”之列，而“泛金融”能够成为产业热点，或许就如钱钟书在《围城》开篇所说：“城里的人想冲出去，城外的人想冲进来。”金融机构也在四处突围，突破传统存贷款业务的局限，突破业务流量入口的局限，在数字经济的时代洪潮中，它们力求在全新的生态中寻找价值，在联接中创造价值。

与客户共创金融价值

这也意味着对为金融机构提供金融科技服务的供应商提出了更高要求，他们也需要将自己武装起来，将自己变得更立体。为此，软通金科开始呈现自身的立体面：金融领域除资金流之外，更立体的金融服务需要与千行百业，完成业务流、数据流、信息流的对接，这离不开软通金科的技术能力、生态链接和生态运营能力；更立体的金融服务，还需要因地制宜地设计个性化产品，尤其是持续提供抵近一线分支机构的支持和保障能力，这就离不开软通金科本地化服务能力。

其实，“泛金融”包含了产业金融、普惠金融、科创金融的诸多要素。企业都在拓展产业互联网，金融机构也在拓展产业金融。此前技术条件尚不成熟，但现在“5G+IoT+AI+机器视觉”的技术组合，解决了动产融资中信息不对等、反馈不及时等问题；可信智能计算服务TICS也正在将信用卡，从用户的钱包里转向手机。

一系列技术突破，为金融机构拓展“泛金融”奠定了基础，金融机构也在此时开始自创流量。在线上，直播和短视频打开了银行的营销渠道；在线下，金融机构也在尝试拓宽柜台、互联网、手机银行之外的流量入口。

例如，金融机构与智慧园区、智慧商圈、产业基地合作，以统一的信息化系统，对接企业真实的业务数据。这既可以此为依据为企业提供授信、结算、引流等服务，也拓展了供应链金融等“泛金融”业务创新。



软通动力高级副总裁车忠良

软通金科就是要为这些“泛金融”的创新提供动能：软通金科可提供从核心到外围；从交易到分析的全方位技术能力。依托软通动力的技术积累，软通金科以科技创新驱动业务创新，在知识图谱、用户画像、人机交互等方面，形成了核心能力，并广泛应用于智能客服、证照识别、风险控制、辅助决策等金融场景。

不止于此。由于数字金融发展过程中的现实难题，软通金科跳脱纯技术服务的局限，更多采用与客户共创的方式，助推金融机构的金融科技能力提升。

“产业金融对接既涉及应用系统配置，也涉及金融机构与企业的经营数据对接，这就需要科技服务商，提供辅助运营服务。”软通动力高级副总裁车忠良说：“软通金科可与金融机构共赴业务一线，既提供本地化技术服务，也提供金融生态建设和推广服务。”

以抵近式服务衔接两大生态圈

这就是软通金科承担的多元化角色。

其承载着软通动力在金融领域的“聚合”战略：以银行、保险、证券、财资等金融客户为业务主体，围绕金融科技服务，聚合了软通动力的技术能力、服务能力、品牌资源，使之形成合力。

在车忠良眼中，软通金科正成为新一代金融科技服务商。“我们可以将数字技术基因与服务基因融合，将金融科技与千行百业的数字化转型融合，成为衔接‘产业生态圈’和‘金融生态圈’的交汇点，利用我们优势资源和禀赋进行双向赋能。”

在这个数字金融生态中，软通金科一手牵着金融机构，一手牵着ICT企业，其在以服务辅佐金融机构商业创新、加速着“泛金融”领域的生态建设和推广；另一方面也在以服务，黏合着ICT企业与金融机构的深度合作。

这种匹配不同金融机构战略，匹配不同产业集群定位的抵近式服务已在现实中寻到落脚点。在仅80公里的“郑许经济走廊”间，聚集着众多装备制造、智能终端、有色金属、食品产业集群，但与此平行的金融生态圈，金融数据还未得到充分的挖掘和利用，还没有被广泛应用于客户关怀、产品设计和商业开发。

“软通金科可以依托本地化的服务团队，提供数据分析和挖掘服务，因地制宜地绘制用户画像，个性化地设计高端客户关怀、流失客户看护等服务。”车忠良如是说。

显然，软通金科的上述能力，也已超出传统金融服务商的业务半径，这是抵近式服务的价值，也是新一代金融科技服务商的价值。其意义正如车忠良所言：“软通金科以弹性的人才资源，匹配客户不同阶段的科技战略，以专业的抵近式服务，匹配客户不同区域的战略落地。”

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