祥源文化拟17.31亿元收购五大稀缺旅游资产 构建“文化IP+旅游+科技”全链条生态闭环

11月18日晚间， 祥源文化 （ 600576 ）(600576.SH)公告重大资产重组报告书(草案)，公司拟以17.31亿元的价格，购买祥源控股旗下祥源旅开持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份及小岛科技100%股权。 公司表示，本次交易将向上市公司注入祥源控股下属多项稀缺文旅资源，资源禀赋极具稀缺性且未来盈利能力较强；交易完成后，基于当前上市公司所拥有的动漫、动画IP资源储备及相关文化创新与开发能力，优质文旅资产的注入将有助于推动上市公司在文化旅游领域的深耕发展。 公告显示，本次交易标的资产属于大湘西以及安徽核心旅游资源，具有高度稀缺性，凭借秀丽的风景、独特的地貌以及成熟的旅游产业基础，占据大湘西及安徽旅游龙头地位。百龙绿色为资产持股平台，无实际经营业务，其核心资产为其控制的百龙天梯公司94.46%股权：百龙天梯张家界水绕四门观光电梯位于张家界武陵源景区，主营业务为向游客提供景区交通观光服务、旅游开发；凤凰祥盛主营业务为在湖南湘西凤凰古城景区向游客提供游船观光服务及配套服务等；黄龙洞旅游主营业务为向游客提供黄龙洞景区内的交通服…