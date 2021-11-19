疫情迅速恶化，奥地利两州下周起“全民禁足”_腾讯新闻

华舆讯 据维城报道 截至今日早上九点半，过去24小时内总人口不到900万的奥地利新增感染已达15145人，55人死亡，再创新高。此外奥地利新冠总感染人数已经突破百万大关，总数为1011465人，也就是说全国每九人就大约就有一人被感染！维也纳市长米夏埃尔・路德维希表示（Michael Ludwig，社民党）"准备在必要时采取进一步措施"。2G-Plus规则或将于周五出台。 ▲奥地利首都维也纳。（华舆资料图） 维也纳将密切关注新冠的情况，鉴于其它州的感染数字急剧上升，维也纳准备采取进一步措施。路德维希在一次媒体会议上强调了这一点。新政策将扩大已有的口罩义务要求和活动中的2G-plus规定范围。强制性口罩要求、更严格的准入规定与疫苗接种和PCR测试所需的法令已经在起草中，并应在本周末前生效。 "我不想陷入像其他联邦州那样的情况，"路德维希谈到可能的进一步封锁时说。"我们必须关注民众的健康。如果有必要，我们作为一个城市将独自采取进一步措施，"市领导宣布。他说，之前在专家的建议下，维也纳已经在夏天制定了比其他联邦州更严格的措施，且效果显著。 维也纳对接种疫苗的人也进行强制检测 在维也纳随着2G-…