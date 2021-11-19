南阳创客的5000家酒店，能否协同小米的下沉梦？经济型酒店尚客优尚美_手机网易网

南阳创客的5000家酒店，能否协同小米的下沉梦？ 2021-11-19 09:50:18 钛媒体APP 文 | 酒管财经，编辑丨王杉杉 去年，以“性价比”著称小米宣布要对国内所有县城全覆盖；而号称 酒店 “下沉之王”的连锁酒店品牌 尚客优 ，在疫情新常态下，逆势喊出10年3万家店的口号。二者的组合，会是下沉市场的“王炸”组合？ 近日，青岛 尚美 生活集团有限公司（以下简称：青岛尚美，连锁酒店品牌“尚客优”运营商）宣布获得小米战略投资，双方表示将共同探索未来酒店+科技发展新机遇。 公开资料显示，这是小米的投资版图首次进入酒店领域，10%的股份也让其成为尚美生活第二大股东。根据双方表述，未来尚客优下沉市场的5000＋酒店空间，或将成为展示小米系列生态产品的“一扇窗”。 不过，不同行业对下沉市场的运营逻辑，看似相通，实则不同。尤其是在疫情常态化下，投资尚客优是否是门好生意？二者的组合会是攻破下沉市场的“王炸”？ 01 小米战投青岛尚美，为第二大股东 11月8日，连锁酒店集团青岛尚美宣布，已获小米集团战略投资，双方将共同探索未来酒店+科技发展的新机遇，光源资本为此次交易提供独家财务顾问服务。