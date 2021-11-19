截至10月底株洲市场主体总量达33.8万余户 同比增长9.36% 截至10月底，我市市场主体总量达到33.8万余户 其中企业达到7.3万余户 增长12.33%的背后 株洲日报·掌上株洲记者/易蓉 通讯员/刘再武 刘萱 市场主体是市域经济发展的主要参与者和贡献者，被称为经济增长的“发动机”。面对转型发展与疫情影响的双重挑战，我市不仅保住市场主体“留得青山”，更赢得了逆势增长。 11月18日，我市召开株洲市深化商事制度改革工作情况新闻发布会。会上透露，截至10月底，我市市场主体总量达到33.8万余户，其中企业达到7.3万余户，分别比去年同期增长了9.36%和12.33%。 “逆势大增”的背后，是近年来我市将持续深化商事制度改革、优化营商环境，作为激发市场主体活力和发展内生动力的关键之举，减税降费、政务服务便利化等一系列措施发挥出巨大政策红利。 1 优服务 提供便捷高效保障 “没想到现在开早餐店这么方便，根本不需要来回跑，只需就近到便民服务窗口，填报一套申请材料，就能办好所有的证照，还有工作人员一对一全程指导办理呢!”市民曹先生想开一家早餐店，日前他来到市民中心窗口办理手续，当场领到了一张营…