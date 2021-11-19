北京2021年11月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年发布的《中国普惠小微金融发展报告(2020)》中指出，“金融科技驱动下的中国小微金融生态圈，在供给端与需求端两侧同时发力，其中供给端的竞争日渐白热化。”随着市场经济改造的深化，中小微企业快速发展，对资金的需求也日益强烈，并且呈现出差异化需求，如今，纵观融资市场，需求逐年扩大，融资场景趋于多样化。

针对中小微企业的融资需求，如何提供多渠道、多场景、数字化、快速便捷的融资途径？如何根据银行本身的数据决策、产品快速迭代的优势，推出适应不同客户、不同场景的小微智能信贷产品？这些都是商业银行快速扩大贷款规模、提升资产运营质量、突破市场格局不得不思考的关键问题。

与传统信贷相比，小微智能信贷产品面临场景复杂、渠道多样化、业务流程多样化、产品形态多样化的情况，也是中小银行核心业务之一，在贷前调查、贷款审批、签约放款、预警监控等诸多方面都面临着业务痛点。唯有能够快速适应场景、快速匹配差异化业务流程的高创新高迭代产品才能在白热化的市场竞争中立稳脚跟。

中电金信一体化小微智能信贷解决方案

中电金信一体化小微智能信贷解决方案，不仅可以对企业主、企业经营、风险信息等进行智能数据整合，还可以根据应用评分卡及规则组，自动对客户的风险进行评估，提示潜在风险，支持自动审批进行智能决策评估，利用视频、电子合同、电子印章等技术，实现线上实时放款，实时采集客户经营数据，根据预设阀值对客户进行智能风险监控并自动提示。

在产品创新、风控模式、技术手段、作业模式方面，中电金信也一直在寻求变革，无论是下一代信贷管理系统，大数据风控方案还是微贷移动信贷作业平台，都在创新中逐步发展，正是这些由小到大的变革使得中电金信一体化小微智能信贷解决方案无论是数据接入、数据分析，还是产品和风控体系设计、平台部署、产品运营都有着诸多优势。

01产品创新变革

中电金信下一代信贷管理系统通过建立中台化、组件化、参数化的产品规格重组能力，设计完善的产品、开发流程以及产品评价与调优机制，实现产品的设计创新和快速迭代上线。

02风控模式变革

中电金信的大数据风控方案突破传统小微信贷风控瓶技术，在贷款申请阶段进行验真和授权双重路径审核，收集数据进行入库、清洗和标准化处理，通过反欺诈模型和数据准入策略去定义需要的客群，并根据智能评级模型对客户进行风险排序和客群风险定义，后续会有实时的数据监控，进行贷后预警，持续进行风险管控。

03技术手段变革

中电金信整合大数据及AI工具，为金融机构提供线上化、数据化、自动化、智能化的中小企业信贷系统，无论是流程引擎、风控引擎、反欺诈引擎等智能引擎，还是智能AI工具，智能流程系统等的引入，都有助于解决小微信贷业务全流程的痛点。

04作业模式变革

中电金信微贷移动信贷作业平台，可实现移动信贷业务团队作业标准化、信息化、高效化，业务办理前、中、后台一体化、业务流程电子化、风控模型智能化、信贷资料无纸化，有效提高工作效率，降低移动信贷业务风险。

中电金信一体化小微智能信贷解决方案，不仅有符合银行数据标准的税务、工商、司法、征信、房产估值等外部数据接入，而且对接入数据进行全面分析，无论是从税务数据到财务数据的逆向解析、征信字段全量解析、有效字段甄选，还是司法数据结构化、分类解析都会进行精准分析量化。基于大数据的反欺诈、智能评级、自动化贷后预警是中电金信产品和风控体系的保障，同时，中电金信拥有多机构、多区域、多产品的配置能力，模块化、可配置的决策引擎以及可扩展的大数据底层平台、与行内系统标准化的数据传输接口，在产品的平台部署上占据优势，除此之外，还有强有力的产品运营加持。

未来，中电金信将继续为产品注入创新因子，以匠心打磨产品，持续升级技术，充分发挥行业优势，赋能客户稳健运营，在数字化浪潮中把握机遇，创新发展。

以变革促发展 中电金信一体化小微智能信贷解决方案实现降本增效 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com