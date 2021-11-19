祥源文化重大重组草案出炉：“动漫IP+旅游+科技”三轮驱动体系浮出水面_中证网

首页 > 公司 > 公司要闻 祥源文化重大重组草案出炉：“动漫IP+旅游+科技”三轮驱动体系浮出水面 王珞 中国证券报·中证网 2021-11-19 20:16 中证网讯（王珞）11月18日晚，祥源文化重大资产重组草案正式公布，拟注入旅游资产、布局大湘西区域，颇受市场关注的祥源文化（600576.SH）重大资产重组迎来最新进展。 上述草案显示，祥源文化拟以4.14元/股的价格，通过发行股份的方式分别购买实际控制人旗下祥源旅开持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份及小岛科技100%股权，交易对价为17.29亿元。 进军文旅产业“关键一步” 据了解，祥源文化已是中国目前拥有动漫版权形象IP最多的公司之一，旗下拥有超过600个原创动漫版权、1200多个动漫版权形象、10余万屏原创漫画及逾700部动漫短片等优质IP资源，公司更是为奥运会、世博会、央视、卡酷等高端客户提供动画视觉内容服务。 今年5月份，祥源文化披露了重组预案，而时隔半年，重大资产重组草案正式公布。该草案如顺利实施，祥源文化将随着百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份及小…