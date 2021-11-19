“子龙”出道，“诸葛”站台 捷途汽车加速布局“旅行+”2.0战略

11月19日，在2021第十九届广州国际汽车展上，捷途汽车以“新捷途•新旅途”为参展主题，携旗下捷途X90 子龙、捷途 X70 诸葛等全明星阵容实力登场，展示品牌独立后的新形象、新产品，以及“旅行+”2.0战略背景下产品、服务与生态的全面进阶。 捷途汽车全明星阵容亮相广州车展 创造“捷途速度”，向中国SUV第一阵营发起冲锋 自2018年诞生以来，捷途汽车坚定“旅行+”战略，成功创造了中国汽车市场3年40万辆的“捷途速度”，产品价格也从9万左右进入了11万主流战场。今年前10个月，捷途汽车累计销售114685辆，同比增长39.5%，预计全年销量将突破15万辆。 车展现场，捷途汽车副总经理、营销中心总经理李学用表示：“捷途汽车正加快布局‘旅行+’2.0战略，通过产品共创、品牌共创、生态共创，与用户共创‘我们的捷途’，2022年，捷途汽车将挑战20万辆的年销量目标，向着中国SUV第一阵营发起冲锋。” 捷途汽车副总经理、营销中心总经理 李学用 预售即爆款 “子龙”成展台流量担当 过去三年，捷途汽车瞄准“旅行+”细分市场，成功打造出捷途X70和捷途X90两大明星产品系列。本届车展现场，捷途X90…