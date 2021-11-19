【“湘”当自觉自信自强】这座爱情小镇，不止有爱情 华声在线11月19日讯(记者 黄梅 蒋玉青 刘玉锋)天悬星河，万家灯火，一条长约3公里的水街点亮夜空，瑶家大院、许愿塔、邂逅桥、鹊桥、拥吻桥等古风建筑别具一格，河道池水幽幽，乌篷船慢行其中，夜色笼罩下的小镇秀丽迷人。这是瑶都水街•中国爱情小镇，一座用爱情命名的景区，背后不止有爱情的故事。 18日上午，“湘”当自觉自信自强——“巩固攻坚成果 迈向乡村振兴”重大主题宣传活动采访团来到江华水口镇，走进湖南省这座最大的移民安置新集镇。 (瑶都水街•中国爱情小镇夜景 记者 黄梅 摄) 美食小吃、特产工艺品、民俗客栈等，还有专门为青年男女谈情说爱而准备的浪漫酒吧、奶茶小馆，小镇的滋味丰富多彩，吸引很多情侣前来打卡。 不过，多年前这里还是一片废墟。2017年，在湖南省一号水利工程——涔天河水库扩建工程中，原水口镇整体搬迁，共安置移民12781人，还有一部分村民住在大山深处，交通不便，经济落后，生活难以为继，之后也搬迁至此。 新的水口镇怎么发展?瑶族的祖祖辈辈流传着祖先盘王与三公主流传千年的爱情传说。远古时期，下凡转世为龙犬的盘瓠，护佑苍生，打败入侵华…