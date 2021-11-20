男孩遭保洁猥亵，医院工作人员竟组织“私了”？这制度出台后此类行为要追责

今年6月1日，新修订的未成年人保护法正式实施，其中明确规定了强制报告制度：“任何组织或者个人发现不利于未成年人身心健康或者侵犯未成年人合法权益的情形，都有权劝阻、制止或者向公安、民政、教育等有关部门提出检举、控告”。 上海是我国未成年人检察制度的发源地，素来高度重视未成年人保护工作。记者从上海市人民检察院获悉，强制报告制度实施5个多月来，有关部门或个人的报告意识显著增强，但还存在部分基层工作人员对该制度不了解、部分负有强制报告义务的相关人员未及时发现，或发现后未及时报告等问题。 在法律界人士看来，强制报告制度是保护未成年人免受侵害的一道重要“防火墙”，全社会都应充分知晓该制度及反馈渠道，真正保护好未成年人。 应报告未报告将受到处罚 对于侵害未成年人犯罪案件，社会各界早有共识：此类案件往往隐蔽性强，发现难、报告难、干预难、追责难，因此重在预防和早发现。 2015年，我们国家借鉴国外经验，在反家暴法中首次明确了未成年人保护强制报告制度。可是，此时的强制报告制度没有明确，负有义务的人员如果应当报告而没有报告，该承担什么责任，导致制度在实践中一度流于形式。因此，不断有人大代表、专家学者呼吁细化…