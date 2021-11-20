济南2021年11月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月19日，在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中，浪潮提报的优秀案例从全国2000多个解决方案中脱颖而出，入围总决赛并荣获组委会大奖。其中，浪潮城市大脑荣获智尊奖，智慧泉城项目、亳州市“城市大脑”项目荣获智胜奖，郑东新区智慧城市管理中心项目等荣获智佳奖。

浪潮城市大脑，让智慧生活触手可及

城市大脑，是城市的新型基础设施，也是智慧城市的“中枢”。浪潮新基建通过构建城市大脑平台，推动政务服务一网通办、城市治理一网统管、城市生活一码通行、经济运行一网通览，形成以场景支持的协同服务，同时，横向兜底城市数字化转型应用，纵向覆盖地市-区县-园区-社区，让城市更聪明、更智慧。目前，浪潮城市大脑已经在重庆、济南、郑东新区、攀枝花、亳州等不同层级、不同产业特色的30多个城市落地运行，取得了令人瞩目的成绩。

智慧泉城：善感知、有温度、会呼吸

浪潮新基建携手济南市创新打造“善感知、有温度、会呼吸”的新型智慧城市，按照一个主体两个平台的体制机制，围绕四大领域，开展“6+N”个智慧应用专题建设，实现优政、惠民、兴业的三大目标，推动智慧城市建设高端高质高效发展。目前，正在以前期建设成果为基础，高起点加快谋划“智慧泉城”升级版，统筹完善“343”智慧城市总体架构，构建三位一体基础支撑体系、四大领域智慧应用赋能体系、三大智慧应用拓展体系，赋能数字先锋城市建设。

数字亳州，擘画药都新未来

亳州市“城市大脑”建成“141740”总体架构，即1个城市级数据湖以及物联网中台、数据中台、技术中台、业务中台4大中台，全景亳州、数字政府、产业发展、城市管理、公共安全、生态保护、民生福祉7大领域，以及邻长制、数字金融、重大项目监管、电梯运行监测预警、社区精细化、“多车”监管等40个业务场景，有力支撑亳州市经济、社会和政府数字化转型，赋能亳州城市治理体系和治理能力现代化。

智慧郑东，如意新城

以“建设智慧城市管理中心，打造幸福郑东”为总体目标，浪潮新基建致力于把郑东新区建成在全国具有独特创新优势和鲜明特色的新型智慧城市，全面推进大数据、物联网、移动互联等信息通信技术与城市现代化深度融合，围绕“1+1+1+N”的总体架构，建设一套智能物联感知体系、一个智慧城市管理中心、一个城市大脑和政务服务、城市治理、城市生活、经济运行领域N类智慧应用场景，助力郑东新区治理体系和治理能力现代化，不断提高市民幸福感、获得感。

此次获奖城市从省会城市济南到地市级城市亳州，再到区县郑东新区，覆盖不同层级，充分体现了业界对浪潮智慧治理体系和方案支撑能力的充分肯定和高度认可。未来，浪潮将继续深耕城市大脑，拓展智慧城市建设版图，进一步运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术，推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，为城市数字化转型与高质量发展添砖加瓦。

浪潮在中国新型智慧城市创新应用大赛中斩获殊荣 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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