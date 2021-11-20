唐奖得主的卓越成就和影响力得到全球观众的见证

台北2020年11月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “唐奖第四届颁奖典礼”于今（11/20）日下午2时采线上方式举办，聚集8位第四届唐奖得主，分别位在美国、英国、日本、新加坡、孟加拉、哥伦比亚、黎巴嫩等7国于这场温馨感人的颁奖典礼，接受来自全球观众的祝贺与掌声，唐奖教育基金会也特别感谢线上观众参与，分享这份荣誉与喜悦，共同见证被视为时代先驱的8位唐奖得主卓越成就和世界影响力。



唐奖第四届颁奖典礼圆满落幕

唐奖教育基金会执行长陈振川致词时表示，2020年新冠疫情袭卷全球，影响唐奖原先规划之活动，但是唐奖教育基金会及创办人尹衍梁博士一直期盼能在全球疫情趋缓下，邀请第四届得主们来台湾受奖及参与一系列活动，但因为疫情持续延烧至2021年，基金会最后决定采用线上方式举办此次颁奖典礼，邀请全球朋友们一起见证及尊崇唐奖第四届得主的杰出成就及对世界的贡献，并同时感谢评审委员会召集人、评审委员会委员们、以及所有参与评选过程的专家学者们，因为他们的前瞻视野及严谨客观的评选专业，才能顺利推选出优秀唐奖得主。

唐奖永续发展奖得主珍古德博士（Dr. Jane Goodall）从英国家中连线受奖，她在致词时表示，今日的成就都要归功于身旁友人的努力与陪伴，特别是国际珍古德教育及保育协会。目前全球正面临许多难以控制的难题，例如：气候变迁、生物多样性的丧失、新冠肺炎疫情等，各地协会也正致力解决全球性议题。珍古德博士特别肯定台湾珍古德协会丰硕的成果与表现，并提到所获得的奖项奖金将用于协会的计划，尤其是在65个国家施行、培育年轻人的“根与芽计划”。

唐奖生技医药奖得主查尔斯 · 迪纳雷罗博士（Dr. Charles Dinarello）从他的工作地点，美国科罗拉多大学连线受奖，他在发表得奖感言时，提到非常荣幸得以见证IL-1的研究发展及疾病治疗成效，并藉此机会向其他该领域学者的贡献表示敬意及感谢，无论是阻断细胞激素研究或是创新疗法研发。他鼓励年轻学者保持正向信念、秉持研究伦理并保持谨慎态度、持续努力必有所成果，科学研究是没有极限。

唐奖生技医药奖得主马克 · 费尔德曼博士（Dr. Marc Feldmann）从英国家中户外花园连线受奖，他表示去年得知获奖消息时，正值新冠肺炎疫情肆虐全球、夺走不少人宝贵的性命，而三位唐奖生技医药奖得主的研究皆与发炎反应有关，因此很荣幸他们的研究与发现都被应用于临床试验治疗新冠肺炎患者。他并表示获颁唐奖让自己再次回顾人生，感谢众多团队、同事和家人支持，才有机会改变世界，为上百万病患带来福祉。

唐奖生技医药奖得主岸本忠三（Dr. Tadamitsu Kishimoto）从日本大阪大学免疫学先驱研究中心连线受奖，他对于毕生投入的IL-6研究，让超过100国使用tocilizumab药物，及治疗超过百万名类风湿性关节炎患者，此影响获得唐奖表彰及肯定，深具代表意义。

唐奖汉学奖得主王赓武教授（Dr. Wang Gungwu）从新加坡大学连线受奖，他表示汉学仍有许多值得探索之处，希望透过唐奖让更多人注意到中华文明的价值，改善人类的处境，另外王教授也对于唐奖创办人尹衍梁博士成立唐奖的智慧与气度表示钦佩，他认为设立汉学奖是独具慧眼。

三位非政府组织、唐奖法治奖受奖代表，孟加拉环境法律人协会代表人莎伊达·瑞兹瓦娜·哈桑（Ms. Syeda Rizwana Hasan）、实现正义：法律、正义暨社会中心受奖代表人薇薇安·纽曼·庞特（Prof. Vivian Newman Pont）、法律实践进程组织受奖代表人姬达．法兰吉雅（Ms. Ghida Frangieh），分别从个人家里或组织办公室连线受奖，他们三位皆共同提到获得唐奖的肯定更加鼓舞非政府组织，并会持续努力为社会及环境正义、弱势族群、司法独立等议题，捍卫法治原则，唐奖给予他们前进的动力，即使面临极大的挑战与艰困环境，也必须不断地追求进步与创新。

唐奖第四届颁奖典礼首度采线上方式举行，在全球观众祝福下圆满落幕，期盼明（2022）年世界陆续恢复秩序时，颁奖典礼能维持唐奖自2014年以来的传统，如期在台北举行。唐奖教育基金会邀请您一起回顾颁奖典礼中得主们的风采和感人时刻 （YouTube中文字幕：https://youtu.be/lN0ADXBNT-Q；YouTube英文字幕：https://youtu.be/56GwDm3EL0g）。

唐奖第四届颁奖典礼圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com