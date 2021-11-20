形塑近代中国王赓武：文史传统扮演关键角色

台北2021年11月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第四届唐奖颁奖典礼今(20)日线上登场，上午10时由唐奖得奖人演讲揭开序幕，汉学奖得主、着名史学家王赓武教授(Wang Gungwu)线上发表主题演讲“文史相成的中国之道”。王赓武结合个人成长背景及学术研究历程，以纵横千年的眼光爬梳中国近百年发展历程，尽管政治制度随时代更迭，但文史传统时至今日依然扮演重要角色。

出生泗水、成长于英属马来亚的王赓武，在家庭教育中学习中国传统并研读文言文。王赓武的父亲认为“文是中国文化的基石”，文使得所有纪录得以保存，使“家族的关系得以界定，理想的天下观得以建立，让中国历代领袖建立起统治体系”。王赓武向父亲学习古文，但却也在父亲的安排下就读英文学校，这使他日后得以跳脱传统观点，以开放的态度游走在中西思想之间。

王赓武在演讲中阐述，中国从古老的皇帝天下观转型成现代化国家的过程中，传统国学多次历经西方知识体系的冲撞。虽然二十世纪的中国服膺新的世界秩序，却在文化大革命中改变了中国自身的文化遗产。毛泽东过世后，邓小平主张改革开放，为文史传统带来了新的可能。即使天安门事件和苏联的瓦解使中共政权受到挑战，但文与史仍在近代发挥效用。王赓武提到，记录历朝历代的史能够塑造体系的集体记忆，也能为中国历史创造一脉相承的连续性。邓小平以后，中国历届国家主席从江泽民、胡锦涛到习近平都回到文史传统，支持清史撰写以连结明朝末年和民国初年的历史。王赓武简述中国短短百年间的政治演变，文史传统的意义也随着统治方针而有所演进。

从个人的生命线开展，交织中国近代历史的跌宕起伏，文史传统不只谱写王赓武人生的精采篇章，也串连起中国从古到今、从传统到现代、从皇帝天下观到现代化国家。现今西方思想影响力遽增，文史传统犹如斑驳剥落的铁锈，王赓武以近代中国历史发展娓娓道来文史传统如何扮演不可或缺的角色，如醍醐灌顶，发人深省。

王赓武以独特的视角理解中国，并以其在中国的世界秩序、海外华人以及华人移民变迁等领域上具开拓性且深入的剖析，获选为2020年唐奖第四届汉学奖得主。唐奖第四届八位得主演讲内容从宏观思维出发，分享激励人心的故事，启发多面向思考，期盼为后疫情时代社会提供稳健的秩序与安定的力量。欢迎踊跃于11月20日及11月27日至唐奖官方YouTube聆听演讲。

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