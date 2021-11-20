可能是全球最古老的单一麦芽威士忌在阿姆斯特丹正式推出

荷兰萨森海姆2021年11月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在荷兰阿姆斯特丹每年举办一次的奢华活动“大师博览会”的第一天，苏格兰威士忌投资公司（Scotch Whisky Investments）推出了第一瓶Gordon & MacPhail Generations 80年威士忌。 这款80年的格兰威特威士忌是可能是人们所知的熟成时间最长的瓶装威士忌，最近在香港的一次拍卖中被苏格兰威士忌投资公司以16.6万欧元购得。

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这瓶威士忌来自格兰威特酿酒厂，于1940年2月3日蒸馏而成，已经成为苏格兰酿酒史上的一个地标。该公司的第二代持有人George Urquhart富有远见卓识，在格兰威特酿酒厂知名的Gordon & MacPhail橡木桶中酿造了这款烈酒，供子孙后代享用。在过去的80年中，这个酒桶一直得到Gordon & MacPhail家族的照顾，并最终通过与国际知名建筑师和设计师David Adjaye OBE爵士的合作而装瓶。

总部位于荷兰的贸易公司苏格兰威士忌投资公司专门将（苏格兰）单一麦芽威士忌作为另类和盈利投资，该公司首席执行官Michel Kappen在购买第一瓶80年威士忌时表示：“我们与三位投资者一起合作，收购了这瓶极有可能是独一无二的世界上最古老的单一麦芽威士忌。毫无疑问，这个‘1号’酒瓶将保持密封状态，在我们的办公室中特意存放，并将成为所有苏格兰‘生命之水’投资者的谈资。”

这个80年的酒桶共装得250瓶，将在全球销售。具体价格可能存在差异，但这款独特的格兰威特80年威士忌的售价预计在11万-12万欧元之间。

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https://scotchwhiskyinvestments.com

苏格兰威士忌投资推出80年格兰威特 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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