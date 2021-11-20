西班牙巴塞罗那2021年11月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由Fira de Barcelona和Tomorrow Mobility World Congress (TMWC) 组织的城市和智慧城市解决方案的领先国际峰会Smart City Expo World Congress (SCEWC)，在巴塞罗那再次举办了为期三天的城市创新生态系统大会。来自120个国家/地区、400所城市的14000人和350名专家出席了这次大会，大会再次带动了全球对城市转型的讨论，后疫情背景下城市的弹性、可持续性和宜居性成为这次大会的关键话题。此次大会是Smart City Expo World Congress和Tomorrow Mobility首次与PUZZLE X共同举办的大会。

在首次混合版大会上，SCEWC和TMWC还有16000名注册用户通过本次大会的数字平台Tomorrow.City关注了这三天的内容和采访。

Smart City Expo World Congress总监Ugo Valenti今天表示：“今年的大会已经证明是Smart City Expo最重要的大会之一。在经历了18个月的限制和困苦后，城市创新系统需要重新连接起来。巴塞罗那再次成为世界各地城市、公司和专家选择的地点，他们汇聚一堂并重新开启可持续城市转型急需的动力。我们已经在准备2022年版大会，我们非常自信它将是有史以来最好的。”

SCEWC通过大会项目应对重要的城市挑战，此此大会项目有八个结构化主题——技术实现、能源和环境、移动出行、治理、生活和包容、经济、基础设施和建筑、安全和保障，特别主讲人有：科学家、巴黎市长智慧城市特使Carlos Moreno、曾任纽约市首任创新总监的世界经济论坛城市转型负责人Jeff Merrit、以及前联合国大会主席María Fernanda Espinosa。

世界智慧城市奖

布宜诺斯艾利斯市入选“2021年智慧城市”，这所城市长期实施的固体废物管理计划能够减少当地废物填埋场的废物处置量，并帮助减少废物的产生和帮助废物分类。Benedetta Tagliabue和Carlos Moreno荣获“领导力”奖，表彰他们过去10年为全球智慧城市项目所作的贡献。

在2021年的大会成功闭幕后，SCEWC就已经在准备第11界大会，此次大会将在2022年11月15日至17日举行。

SCEWC和TMWC重新连接城市创新生态系统 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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