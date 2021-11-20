明确了！年底前取消！消费者协会转办旅游行政部门_网易新闻

此外，各地文化和旅游行政部门设立的其他政务服务便民热线，要全部取消号码，并入当地12345热线。各地文化和旅游行政部门原则上不再新设政务服务便民热线。 尚未开通12345热线的地区，可暂时保留当地12318电话号码， 文化和旅游部要求，各地文化和旅游行政部门要加强与12345热线的工作衔接，及时接收办理12345热线转办的涉及文化和旅游领域的举报、投诉、咨询、求助、意见建议等各类群众诉求。 对于12345热线转办的不涉及违法违规问题的旅游纠纷投诉，各地文化和旅游行政部门要及时移交当地旅游投诉受理机构处理，并跟踪掌握办理情况，及时答复或告知投诉人。旅游投诉受理机构尚不明确的地区，当地文化和旅游行政部门要于2021年底前提请当地政府按照《中华人民共和国旅游法》第九十一条、第九十二条之规定指定或设立统一的旅游投诉受理机构，并进一步明确当地旅游纠纷调解组织。 文化市场综合执法机构被指定为当地旅游投诉受理机构的，要严格依法履行职责，区分诉求问题性质，分类处理旅游举报和旅游纠纷投诉。要按照《中华人民共和国旅游法》第八章之规定，加强与消费者协会、有关调解组织、仲裁机构、人民法院等的协调与合作，依法…