第二十一届澳门美食节揭幕 释放“旅游+美食”的城市魅力凤凰网广东_凤凰网

第二十一届澳门美食节揭幕 为期17天的第二十一届澳门美食节19日揭幕，吸引诸多市民和游客前往一饱口福。主办方希望藉此活动让游客感受澳门“旅游+美食”的魅力。 美食节统筹委员会主席陈泽武表示，尽管受疫情影响外地商户无法来澳门参与本届美食节，但主办方积极组织本地商户，力求包罗各式中外美食，集中展现澳门多元文化汇聚的烹饪艺术。 本届美食节划分欧陆美食街、中式酒楼街、亚洲美食街、风味美食街、甜品街等多个区域。设立摊位约120个，其中有四成商户为首次参与。另设置进食区7个，提供逾4000座位供游客就餐。 入夜，美食节举办地西湾湖广场人流畅旺，进食区座无虚席。澳门科技大学来自内地的高同学第一次体验美食节，对这里的氛围和美食都赞不绝口：“规模很大，东西也好吃，非常好。” “看到有这么多客人，我们很开心。”首次参加美食节的澳门密利拿海鲜酒家营运经理黄晓艳说，这样的活动给商家很大的帮助，也提振了信心，希望以后每年都能参加。 据陈泽武介绍，去年美食节吸引40多万人次入场，其中约一成是旅客。今年主办方在内地加大了推介力度，期望旅客数能有所上升。 澳门美食节于2001年首次举办，其后规模不断扩大，逐渐发展成集…