广州2021年11月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月19日，第三届广州国际新能源汽车产业生态链展览会在广州·中国进出口商品交易会展馆开幕。作为受邀品牌，万城万充携充电设备、充电SaaS平台、充电App等多款硬核产品亮相，全面展示了公司为全球客户提供的智慧充电解决方案。

一抹亮眼的万城万充“橙”，彰显品牌魅力

万城万充展台设计风格简洁明快，一抹亮眼的橙色风景，更是让展台成为整个展会的焦点。酷炫的智能显示大屏、时尚新潮的充电桩造型……吸引了众多行业大咖、媒体记者及往来观众的关注。

在这场盛大的展览中，万城万充隆重推出了充电桩中的“优等生” — 480kW液冷超充桩，协同超高功率充电解决方案，为本次展会增益添彩。20kW小功率直流充电桩、120kW双枪直流充电桩、7kW智能交流桩、3.5kW 便携式交流充电桩等充电产品也吸引了不少客户前来咨询。



万城万充展位

作为国内知名的充电设备提供商和充电运营服务商，万城万充目前已自主研发六大系列、覆盖3.5kW-720kW全功率段优质充电产品，能够利用自身技术优势和资源，为全球客户提供从设备提供、建站方案、平台接入、智能运维到多渠道引流的“五维一体”全产业链充电生态服务。

解码充换电行业发展，共享思想盛宴

11月20日，以“清洁低碳·共享未来”为主题的2021国际大湾区充换电论坛顺利开展。数十位专家学者、知名企业家就充换电桩设施在各场景应用、前沿技术、商业模式等方面展开多层次、全方位深度论述，共同探讨双碳目标下充换电产业的机遇与挑战，为广大观众呈现了一场行业智慧激荡、灵感迸发的思想盛宴。



万城万充梁总发表演讲

广州万城万充新能源科技有限公司产品中心总经理梁翔飞受邀出席，并就高可靠性充电产品的多场景应用实践进行主题分享。产品中心总经理梁翔飞表示，充电站运营是一个系统性工程，其中充电产品的稳定可靠性至关重要。万城万充技术团队深耕行业多年，在这方面具有较多的探索与积累。进而，“万城万充希望能够基于‘设备+建站+运营’、‘硬件+软件+服务’两个金三角，为客户提供一种综合性的、总体性的服务，全价值链的、垂直式的充电解决方案，解决客户在各个环节的后顾之忧，让充电更可靠更高效、服务效率更高，让用户充电更省心更省钱，让商家运营更高效更赚钱，投资收益价值更大。同时也有利于建站运营各业务环节深度融合，互相有良好的协同效应和推动作用，让万城万充长期保持较强的竞争力。”

荣誉加冕，万城万充荣膺3项大奖

2021 南新奖颁奖典礼也于论坛当天下午隆重举行，南新奖以“安全、品质、节能”为标准，评选更前沿的科技创新产品、更先进的技术、更优质的供应商。

在数百位专业观众的见证下，万城万充一举夺得“2021年度十大充换电设施标杆企业”、“2021年度十大最佳充换电运营商大奖”、“2021年度十大最具价值品牌奖”三大奖项。未来，万城万充将继续带着“致力于构建全国第一新能源物联网平台”的企业愿景，不断在新能源汽车充电领域突破技术创新、升级服务水平，努力推动实现“碳达峰、碳中和”目标。

“万城万充是一家开放性的企业，我们期盼与新能源行业领域的各位伙伴，一起构建一种共生共赢共享的生态合作模式，为需要充电的用户与企业服务，助力新能源汽车充电行业长期、可持续健康的发展。”梁翔飞说道。

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2021新能源汽车产业生态链展览会成功举办，万城万充成为展会焦点 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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