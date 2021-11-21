打开全域旅游的“广东图景”旅游业乡村旅游文旅古劳水乡乡村游旅游_手机网易网

打开全域旅游的“广东图景” 2021-11-21 05:18:31 经济日报 一场全域之旅，唤醒了沉睡于人们内心的山河大地。国家级、省级全域 旅游 示范区已经成为重要旅游目的地。仅以今年国庆假期为例，广东省共接待游客4438.6万人次，旅游收入236.8亿元。事实上，近10年来，广东省游游业总收入、旅游外汇收入、入境过夜游客数量稳居全国第一。但旅游大省如何创建旅游强省？广东大力推动以 乡村旅游 为重点的全域旅游发展，不断增加品质旅游产品的有效供给，奏响了 文旅 融合发展新乐章。 颇具活力的共富增长点 绿鞭枝条上挂满了硕大紫红的火龙果，与玫瑰园里的玫瑰花争艳，满园的醉蝶花、鸡冠花、格桑花、海棠花、百日红更是争先恐后绽放，向游人展示出笑脸。 记者日前来到广州市从化区西和村，与北方已是寒意袭人不同，岭南还似春天般温暖。 时近中午，村里各个景区游人如织，西和小院、花雨间等精品民宿已客满。“从化生态环境一流，适合近郊周末休闲度假，我们与亲朋隔三差五都会过来住上两天润润肺。”在广州越秀区居住的老广州市民陈永健笑称。 西和村以花卉产业为基础，大力发展乡村旅游先后荣获“中国美丽休闲乡村”“省级休闲农业…