北京这一景区火了，年平均气温23度，距市区106公里黑龙潭风景区旅游游玩

在我们国家的内部，有很多的旅游城市。这些旅游城市旅游景区也是被受大家欢迎的。而且，在景区的评定上，也是格外严格。要知道评选一座5A级景区，不仅仅是要景区到自身条件够硬，还需要城市周边的环境好。但是也不乏有一些小众的景点，也是格外出圈的。很多人都喜欢探寻踪迹，去一些新鲜的地方旅游。 北京这座城市是大家熟的，不能再熟的城市了。而且这座城市的各类资源都是非常丰富的，占据了一个绝佳的地理位置。而且也正是因为得天独厚的条件，所以我们国家，各个地区的人们都喜欢来到这座城市，也希望在这座城市定居。 当然，在这个城市的旅游景点也更是数不胜数，也有很多的游客来到这里游玩。其实，北京有座景区也格外有魅力，它的年平均气温只有23度，距离市区有106公里左右。 这个景区就是黑龙潭旅游风景区，它还是我们国家的3A级景区。也正是因为它每年的平均气温只有23℃。才会如此出名，也成为了国家的自然保护区。而且在这座景区的内部也有大瀑布，瀑布的落差也是非常大的，大约有31米左右，让人感觉仿佛一条腾飞的巨龙，景色也是非常不错的。 黑龙潭旅游风景区的空气质量指数也是比较高的，空气非常清新。而且这黑龙潭的水源也会流经附近的房屋…