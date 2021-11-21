露营经济不是快餐消费露营民宿住宿露营者旅游_手机网易网

露营经济不是快餐消费 2021-11-21 05:18:31 经济日报 近来很多人在朋友圈会看到这样的 露营 动态：或三五好友齐聚篝火，或独自漫步日出霞光，“户外美学”“精致露营”等关键词在社交平台逐渐走热。伴随许多“拎包入住”式的营地降低传统露营门槛，众多露营“小白”参与其中，使得这一曾经小众的 旅游 方式，开始进入大众视野，并成为当下旅游圈的新宠。 露营热情带动了相关产品在电商平台的搜索量和销量爆发式增长，也使得营地市场快速扩大。但不可否认这一新兴业态仍处于起步阶段，面临着许多挑战。绝大多数游客是一次性消费，营地建设缺陷导致体验感不佳，酒店 民宿 的差异化程度不高、市场定位不清晰等问题，都是露营经济成长过程中的烦恼，想实现可持续发展还需“步步为营”。 首先，找准市场定位、探索经营模式是亟待克服的难题。当前，露营经济仍然面临营地水平参差不齐、多数难以盈利的困境。从行业形态上来看，露营营地其实是重资产行业，涉及拿地、建设、规划、报规、环评等环节，前期成本投入大，回报周期长。对于建设来说，很多营地建设之初都没有专门规划，建设者和经营者之间缺乏有效沟通，导致事后补建成本高；对于经营来说，当…