基石药业与恒瑞医药就CS1002（抗CTLA-4单抗）达成大中华地区的战略合作及独占许可协议

基石药业授予恒瑞医药在大中华地区研发、注册、生产和商业化CS1002（抗CTLA-4单抗）的独占许可

基石药业将保留CS1002（抗CTLA-4单抗）在大中华地区以外地区的开发和商业化权利

基石药业与恒瑞医药强强联合，发挥各自在创新研发和商业营销的优势力量，加速肿瘤免疫骨架产品CS1002（抗CTLA-4单抗）的后续开发和商业化进程，最大化发挥其市场价值

苏州2021年11月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 基石药业（香港联交所代码：2616），一家专注于研究开发及商业化创新肿瘤免疫疗法及精准治疗药物的领先生物制药公司，今日宣布与恒瑞医药（600276.SH）就CS1002（抗CTLA-4单抗）达成在大中华地区的战略合作暨独占许可协议。此次战略合作是基石药业继今年两款同类首创药物上市后，又一加速更多创新肿瘤疗法推向市场的重要布局。

依据协议条款，基石药业将有资格获得总计高达约两亿美金的首付款和潜在里程碑付款，以及两位数的特许权使用费。恒瑞医药将获得CS1002在大中华地区研发、注册、生产和商业化的独占授权。基石药业将保留CS1002在大中华地区以外地区的开发和商业化权利。

细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(CTLA-4)是为数不多的经过临床验证的肿瘤免疫联合疗法的靶点。截至目前全球仅有一款抗CTLA-4单抗获批上市，目前已在中国获批上市，EvaluatePharma数据库显示，2020年该产品全球销售额约16.90亿美元。CS1002是由基石药业自主研发的抗CTLA-4单抗，目前处于临床开发阶段。正在进行的Ia/Ib期研究结果表明，CS1002联合CS1003（抗PD-1单抗）治疗的多种差异性给药方案都具有良好的耐受性，并且，在经抗PD (L)1治疗失败的黑色素瘤患者、经抗PD (L)1治疗失败的肝细胞癌患者和未接受过抗PD(L)1治疗的微卫星高度不稳定(MSI-H)/错配修复缺陷（dMMR）实体瘤患者中，均展示出了令人鼓舞的有效性。

基石药业董事长兼首席执行官江宁军博士表示：“我们非常高兴与恒瑞医药达成此次战略合作。作为一家全球领先的民族制药企业，恒瑞医药拥有丰富的抗肿瘤药物管线和强大的商业化综合能力，将会最大化发挥CS1002在大中华地区的市场潜力。此次基石药业与恒瑞医药的战略合作，是两家中国药企的强强联手，我们期待与恒瑞医药共同为患者带来更多高品质的肿瘤创新疗法。”

恒瑞医药董事、高级副总经理、全球研发总裁张连山博士表示：“非常高兴此次与基石药业就CS1002的肿瘤免疫骨架资产达成合作，恒瑞医药拥有丰富的抗肿瘤产品，CS1002则是管线布局的一个重要补充，具有重要的联合用药潜力，将进一步丰富我们的产品组合, 强化服务患者能力。基石药业是中国本土领先的创新生物制药企业，CS1002优异的早期临床数据和具有差异化的给药方案进一步展示了其优秀的研发实力。我们对该产品的后续开发潜力充满信心，期待为中国患者带来更多创新肿瘤治疗选择。”

关于CS1002（抗CTLA-4单抗）

CS1002是由基石药业开发的在研抗CTLA-4单克隆抗体。区别于以往CTLA-4靶点药物的是，早期开发中测试了CS1002不同剂量给药方案，并且在三个适应症中展现出令人鼓舞的疗效和安全性，为CS1002作为肿瘤免疫联合疗法的重要地位提供了概念性验证。CTLA-4又称CD152，是由CTLA-4基因编码的一种跨膜蛋白质。CTLA-4可通过与其配体B7.1/B7.2分子结合后抑制T细胞激活，使肿瘤细胞免受T淋巴细胞攻击。因此，阻断CTLA-4通路可刺激T细胞的活化和增值，从而诱导或增强抗肿瘤免疫反应。CTLA-4为人类多种癌症的治疗提供了一种新的免疫治疗方法。

关于基石药业

基石药业（香港联交所代码：2616）是一家生物制药公司，专注于研究开发及商业化创新肿瘤免疫治疗及精准治疗药物，以满足中国和全球癌症患者的殷切医疗需求。成立于2015年底，基石药业已集结了一支在新药研发、临床研究以及商业运营方面拥有丰富经验的世界级管理团队。公司以肿瘤免疫治疗联合疗法为核心，建立了一条15种肿瘤候选药物组成的丰富产品管线。目前，基石药业在全球范围内已经获得了三个新药上市申请的批准，分别在中国大陆获得两个新药上市批准、在台湾地区获得一个新药上市批准。多款后期候选药物正处于关键性临床试验或注册阶段。基石药业的愿景是成为享誉全球的生物制药公司，引领攻克癌症之路。

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关于恒瑞医药

恒瑞医药成立于1970年，是一家从事创新和高品质药品研制及推广的民族制药企业，已发展成为国内知名的抗肿瘤药、手术用药和影像介入产品的供应商。公司坚持创新与国际化双轮驱动战略，不断实现创新成果转化，目前已有8个创新药在国内上市，50多个创新药正在临床开发，并有20多个创新药项目开展国际临床。在美国制药经理人杂志公布的2021年全球制药企业TOP50榜单中，恒瑞连续3年上榜，排名逐年攀升至第38位；公司多年连续入选中国医药工业百强企业，2021年蝉联中国医药研发产品线最佳工业企业榜首。

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