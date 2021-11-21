2021中国5G+工业互联网大会召开，浪潮集团执行总裁陈东风诠释B5G理念

武汉2021年11月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月20日，由工业和信息化部、湖北省人民政府主办的2021中国5G+工业互联网大会在武汉开幕。浪潮集团执行总裁陈东风应邀出席开幕式，并在“5G+工业互联网赋能千行百业智能升级”主论坛发表主旨演讲，与参会的各大运营商、东风集团、三峡集团等企业领导，以及院士、专家，共话5G+工业互联网深度融合发展理念和实践。

陈东风表示，作为经济社会数字化转型的重要驱动力量，5G+工业互联网已经成为热情最高、创新最活跃、成效最显著的领域之一。同时，5G赋能工业互联网仍面临诸多挑战，比如高质量工业网络供给不足，近80%的工业设备处于“聋、哑”状态，工业智能终端、网关等产品种类少、能力弱等。

陈东风认为，5G与工业互联网融合的最终目的，是展现应用价值。为此，浪潮提出B5G战略理念，通过网络、连接、应用持续不断地融合创新，不断推动5G成为工业互联网的关键使能。 B5G战略，包括三个含义：

Business 5G：战略聚焦，专注服务行业客户

Broaden 5G：兼容并蓄，有机融合无线、有线多制式接入技术

Beyond 5G：新益求新，持续创新5G网络能力，同时推动5G 2B端到端价值链创新

浪潮践行B5G战略，创新推动5G+工业互联网融合发展，已有大量实践。

多接入制式融合创新 满足工业互联网复杂接入需求

在东风汽车整装车间，自行天车要求网络时延小于20毫秒。在焊装车间，人员和车辆需要精准定位。在涂装车间，需要大量传感设备检测有害气体……一个个工业生产的关键场景环环相扣。

陈东风表示，工业互联网对网络的要求不同于个人客户，其中最突出的是对“确定性”的追求，传统“尽力而为”的网络，难以满足工业互联网关键场景的需求，更需要“说到做到”的新型网络能力，而对网络的接入改造是第一要务。

浪潮以5G+多制式接入技术融合创新，为东风汽车打造了一张能力全面、架构融合、运维智能的多制式网络，灵活支撑了东风汽车多元、泛在的全连接需求。

浪潮还通过亮剑“5G+F5G”技术，解决固移融合，异构网络互联互通问题。在高度自动化的浪潮苏州PCBA智能制造工厂，浪潮联合江苏某运营商，通过共享云网一体化基础资源，打造了一张5G+F5G网络，实现了5G联网调度的AGV小车，与F5G联网控制的智能仓储货架无缝对接，大幅提升生产材料的智能化运配效率，高效支撑固移协同应用场景。

服务模式创新 满足重点行业关键场景需求

面对像钢铁、港口、矿山等连续性生产行业对网络极致可靠性的需求，浪潮并不满足于平面的接入覆盖，规模化设备连接和更为可靠灵活的组网模式，可以为网络性能再加一层保障。陈东风说：“这需要模式创新。”

一方面，探索5G公网+专网服务模式融合创新。在珠海国际货柜码头等行业场景，浪潮与运营商一起试点更多核心网功能下沉的混合专网服务模式，在一定程度上，保证了公网中断时专网可以惯性运行，满足对网络极致可靠、绝对安全、可管可控的严苛需求。

另一方面，通过 5G+工业智能网关融合创新。在首钢京唐，部署5G网络后，针对天车远程控制、高清视频回传、设备工业数采、工业视觉质检等多项需求，5G网关不仅要具备连网能力，还需兼具二层组网、数采协议对接、视频接入等相关能力。浪潮依托融合“连接、算力、能力”的B5G工业智能网关开放平台，通过预置的工业应用再加少量的定制开发，就能快速、高性价比的满足规模化连接需求。

产品、服务及价值链创新 全面赋能工业互联网

支撑B5G战略的，是浪潮聚焦行业数字化转型最后一公里，打造的云网融合全栈产品和服务体系：在网络层面，拥有基于3GPP标准并强化行业能力的5G网络和智能网关系列产品、有机融合多制式技术的接入网络系列产品、叠加TSN技术增强确定性网络能力的F5G系列产品；涵盖城市、园区、现场，多级协同的边缘云系列产品，形成以云为基础、网为核心的云网融合全栈产品体系；具备规、建、营、维、优五层一体化的综合服务体系。

陈东风表示，“产品+服务”双管齐下，才能更好赋能工业互联网发展。基于B5G云网融合产品和服务，浪潮已在电子制造、装备制造、采矿、钢铁、电力等10多个行业落地了近100个案例，正在深入践行B5G战略。

浪潮自身也是B5G战略的实践者，济南高端服务器智能制造基地就是浪潮与运营商打造的5G智慧工厂示范。工厂结合B5G和浪潮跨领域、跨行业的云洲工业互联网平台的能力，深入核心生产环节，全面梳理智能制造流程，明确了WCS、AGV、CELL、PLC和质检5大核心业务节点的5G智慧化升级方案，打造十大应用场景，支撑智能化制造、网络化协同、数字化管理、个性化定制的大规模柔性生产，实现工厂产能提升12%、产品合格率提升6%、平均库龄减少30天。

作为行业顶级盛会，本次大会还设置了二十多个专题会议、成果发布会等多个环节。11月21日，在工业互联网标识专题论坛上，浪潮工业互联网董事、副总经理庞松涛发表主旨演讲；在成果发布会上，浪潮通信技术与东风通信技术联合发布白皮书，浪潮还参与“5G+工业互联网”典型应用评选等活动，敬请关注。

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2021中国5G+工业互联网大会召开，浪潮集团执行总裁陈东风诠释B5G理念 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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