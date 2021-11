北京商报讯(记者 关子辰 吴其芸)11月22日,据北京市文旅局消息, 大兴区 中华 文化园 景区因停业1年以上,暂不具备开放条件,已无法为游客提供服务。依据《 旅游 景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T 17775-2003)与《旅游景区质量等级管理办法》的规定,经北京市大兴区旅游景区质量等级评定委员会研究,批准撤销大兴区中华文化园景区国家AAA级旅游景区资质。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos