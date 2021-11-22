西藏拉萨市：打造生态宜居城 提升群众幸福感

碧水映蓝天，暖阳照游人。位于拉萨城区的林琼公园是市民们休闲娱乐的好去处。“自从修了这个公园，我经常来散步。”市民嘎多像往常一样，晚饭后带着孩子下楼玩。在他的记忆中，拉萨的城市公园少，想散步也没啥地方去。“以前这儿是棚户区，没想到有一天会变这么漂亮。你看水多干净，树也多了。”嘎多笑着说。 近年来，拉萨城区中像林琼公园这样的城市绿地越来越多，群众的幸福感与日俱增。林琼公园的成功打造有赖于拉萨市中心城区水系修复及生态治理工程的推进。2019年以来，拉萨市对中心城区水系进行了系统梳理，通过完善城市水系布局，修复城市水生态系统，改善水体质量，激发了城市功能及活力，优化了水系统与城市的关系。 “工程分为南干渠、中干渠、北干渠水系生态治理、纳金片区中心水轴水系及布达拉宫周边水系改造，全长约53.1公里，包括水系连通、截污、清淤、水利、防渗、水质保护、景观提升改造及水生态修复等。”拉萨市住建局副局长高建红介绍，“项目在设计阶段遵循的原则是通过结合公园、绿地、水系、景观、道路、休闲等功能，统筹规划好项目区域内配套设施建设，为广大市民和游客提供亲水、休闲新平台，进一步提升中心城区人居环境水平。” 五条水系…