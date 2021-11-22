浙江绍兴、湖州各挂牌一宗地块 总起价18.11亿元

11月19日，浙江绍兴及湖州各挂牌1宗地块，总起价18.11亿元，均预计于12月10日出让。 据观点地产新媒体了解，绍兴挂牌地块位于越城区，为滨海新区〔2021〕J4（JB-01-E-7-7、E-7-12、F-4-14）沧海未来社区地块，出让面积199421㎡，容积率2.5-2.67，建筑面积532454㎡。 地块起价162300万元，起始楼面价3048元/㎡，上限价格209800万元，上限楼面价3940元/㎡。达到上限价格后转为配建租赁住房面积。该项目所建商品住房最高毛胚备案均价13550元/㎡（不含回购房），装修价不低于1500元/㎡，标准车位价格不高于14万元/个。 根据出让要求，该地块带《沧海未来社区实施方案》出让，竞得人须依据实施方案进行开发建设和运营，实施方案设计费450万元由土地竞得人承担，在《网上交易成交确认书》签订之日起30日内支付给浙江滨海新区开发投资有限公司。 A区块需建设未来社区九大场景用房和旅馆（人才公寓），由竞得人负责投资建设，建成后由浙江滨海新区开发投资有限公司回购，用于未来社区九大场景布置和人才安置，并实行精装修、成品交房，邻里中心精装修标准不低于350…