被困洗手间16小时，一考生错过重要考试 法院门锁卫生间酒店

小伙小刘（化名）去安徽阜阳市参加阜阳师范大学专升本考试，然而，入住一家酒店之后，因为卫生间门无法打开，他被困在了卫生间16个小时，最终错过了考试机会！他一气之下将酒店起诉至法院，要求赔偿各项损失13万余元。近日，阜阳市颍州区法院作出了判决。 1 小刘诉称，他是安徽某某经济职业学院2020届应届毕业生，学习成绩优异，2020年7月14日，他到达阜阳市参加阜阳师范大学专升本考试，同日下午3时许入住阜阳市颍州区某某主题酒店房间。 晚上8时许，他进入卫生间洗浴，洗完后发现卫生间门无法打开，他多次呼叫、自救无果。直到第二天12点多，服务员查房，才发现他被困在卫生间。服务员用钥匙无法打开门锁，直至请专业开锁人员才把门锁打开。 小刘称，他因此无法参加阜阳师范大学专升本考试。此次考试是他唯一一次专升本考试的机会，他因此无法获得与本科学位同等的学历，给他的前程造成无法估量的损失，其精神上遭受巨大的伤害，他因此十分痛苦。 2 小刘称，事发后，他报警要求协商处理，但是没能达成一致。为此，他将酒店起诉至法院，要求赔偿其精神损害抚慰金8万元；被告承担其参加专升本考试所需的报名费、学习材料、生活杂费等经济损失5万…