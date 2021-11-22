东京2021年11月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 卫材株式会社（总部：日本，东京，首席执行官：内藤晴夫，以下简称：“卫材”）宣布在2021年由日本投资者关系协会（会长：泉谷直木，以下简称：“JIRA”）主办的IR（投资者关系）大赏中获得“最受欢迎奖”。

“最受欢迎奖”是为纪念2020年最佳IR奖设立25周年而新设的奖项。该奖项旨在反映参选企业的观点，分享企业积极的IR活动，目标是实现最佳IR实践。2021年的主题是“促进可持续发展的IR活动”，奖励积极促进信息披露和与投资者就可持续发展相关事项进行探讨的公司。在申请2021年IR奖的公司中，178家公司入选“最受欢迎奖”，包括卫材在内的前17家公司由所有候选公司共同投票选出。

更多详细信息请访问JIRA主页：https://www.jira.or.jp/english/

卫材致力于在价值创造报告和投资者意见交流会上公布ESG（环境，社会和公司治理）相关指标和PBR（净资产倍率）的分析结果。为了长期持续地创造企业价值，卫材致力于发布财务资本和非财务资本的联动信息。此次获奖是因为大家认可了卫材为实现ESG愿景做出的努力。

卫材致力于传播与公司长期价值相关的金融资本和非金融资本价值相关的信息，通过公布ESG相关指标和PBR（价格账面价值比率）之间相关性的分析结果，与投资者举行讨论会，或发布卫材价值创造报告等，持续传播。该奖项是对卫材将ESG可视化的努力表示认可。

卫材的企业理念是将患者及家属的利益放在首位，为提升其福祉做出贡献，同时满足全球不同的医疗保健需求。为实现这一企业理念，卫材在加强ESG倡议的同时，尊重股东和投资者的权利，确保公司管理的透明和公平，并致力于通过IR活动来帮助实现和提升企业价值。

卫材获得2021年IR最受欢迎奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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