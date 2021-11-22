北京2021年11月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 首季播出就引发社会热烈反响，由中国网制作的大型实景文化类深度访谈节目《似是故人来》即将迎来第二季，11月23日起，每周二晚21:20，在中国网、江苏卫视、B站和新浪微博同步播出。

《似是故人来》第二季将再度携手十位当代文化大家和观众一起踏上文化探索之旅：踏访江西“千年古邑”金溪，见证固态保护和活化利用中焕发新生的古村落；置身世界遗产地重庆大足石刻，在空谷流响中，感悟中国石窟艺术史上最后的丰碑；屹立于丝绸之路的起点西安城头，回望千年历史，揭秘十三朝古都的独特魅力；走进如画的苏州，探访国礼背后的女人，体验2000年的苏绣如何在指尖上华美地舞蹈，一直舞进无数年轻人的心里，并幻化成生活的日常……

不同于以往的文化类节目，《似是故人来》以生动鲜活的视角聚焦社会文化现象、热点文化话题，通过“文化解惑天团”通俗、趣味的解读，触发大众的兴趣点，在看见、认识、体验中唤醒血脉中的传统文化基因，于润物细无声中引领观众感悟五千年的中华文明。

对此，国家广电总局点赞《似是故人来》：“展现国学风采，弘扬历史文化，坚定文化自信”；节目“创新融合、台网互动，大力推介传统文化”，在“普及历史文化知识”中“解读文化时代价值”。

《似是故人来》以“实地体验+现场对话+主持人述评”的全新样式，融综艺真人秀和访谈节目双重优势，由嘉宾导引观众在大型实景中回溯历史，以走近、触摸、融入、体悟的沉浸式体验，让观众在新奇的视觉展示和轻松的对谈中，潜移默化地浸润其中，领悟并深爱上中国丰富多彩的传统文化。

节目中，十位嘉宾以文化解惑人的身份，风趣幽默、有史有据地回应、释疑网友对历史文化的追问。结合一个个历史遗迹、一件件国宝级文物和艺术作品，将厚重的中国文化请下神坛，站立眼前、走入心中，引导观众如何欣赏、领悟文化艺术背后的精神智慧和价值追求，用审美的眼光重新关照生命、关照世界，丰富自己的文化素养、提升艺术感悟力。

嘉宾和网友们认为，节目最大的特点在于引发观众的兴趣，以答疑解惑的方式有针对性进行通俗有趣的文化历史普及，把近在咫尺却远离内心的深厚文化拉回我们身边，触动内心深处中华文化的心弦，激活血脉中的文化基因，仿佛失散多年的老朋友再次相见，内心涌起重新发现后的喜悦。

第二季节目中，无论是已有4000年历史、蕴含着深刻哲理智慧的中国围棋文化，还是发端于欧洲、融入了东方哲学，距今400年历史的中国油画；无论是走红于西方、根植于传统，被誉为“表现了全人类灵魂”的中国现代写意雕塑，还是融入西方绘画技艺的2000年历史的苏绣，在新世纪都以更加绚烂的艺术魅力让世界惊叹不已……每一次文化探索之旅，都让人耳目一新，有一种“行到水穷处，坐看云起时”的恬然自在和豁然开朗；每一次历史中的文化追问，都声声昭示：中华优秀文化因循传统，又在自我创造中和多元文明兼收并蓄，更加自信地走向新生；与时代同行，与青年人同行，中国文化方能行稳致远、从一个高峰走向另一个高峰，最终走向世界。

谈到文化传承，节目中，中国工艺美术大师、国家级非遗项目（苏绣）代表性传承人姚建萍认为，社会需要有人推动苏绣从艺术化走向生活化，为生活而服务。“必须把我们的原创融入时代，用我们的思想、观点表达这个时代，体现这个时代的审美，在创造中继承、发扬。”

“挑战是巨大的，就在于现代社会生活跟我们的传统生活、传统观念有了较远的距离。传统当中的观念、意识、审美受到了冲击。”二胡皇后宋飞在采访中表示，“我们不仅要有博物馆式的传承，更要有守正和创新，要把当代人的智慧融入其中。推动传统文化健康发展，需要我们为年轻人营造更为多元的文化氛围，建立一种多元的文化观念，自信的文化观念，这样，随着他们的成长，心中的种子就会发芽、开花。一方面年轻人要尊重传统，向前人学习，传承优秀传统，另一方面，又让他们自我的生命力和艺术个性得到很好的呵护、引导，形成这一代人该有的文化传承力、诠释力和创造力！经过一代代人的守正创新，未来一定会给我们一个好的答案。”

值得一提的是，随着第一季的热播，节目受众也呈现出年轻化特征，越来越多的年轻群体愿意安静下来，跟随主持人一同对话“文化解惑天团”。

《似是故人来》第一季节目相关视频总播放量达4000余万次。节目卫视平均收视率达0.214%，蝉联全国综艺类节目同时段收视率三甲。新浪微博#似是故人来#话题阅读量1.1亿，讨论2.6万。

文化探索之旅再启程 《似是故人来》第二季将播出 http://cul.china.com.cn/2021-11/22/content_41797753.htm

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