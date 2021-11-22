北京2021年11月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球领先的信息技术研究和咨询机构Gartner正式发布2021营销自动化魔力象限报告。Gartner魔力象限作为全球IT领域最权威、最具影响力的分析报告之一，通过中立、客观地调查全球多家供应商及其客户，来评选出代表产业风向标的厂商进入象限。作为助力诸多企业数字化转型的领航者，Zoho不断投身生产力工具创造与革新，连续3年入选该报告。“值得注意的是，此魔力象限相当于之前的 CRM 线索管理魔力象限的替代与进阶。”

Gartner指出：营销自动化的发展为B2B企业提供一种事半功倍的运营法则，完善和精简流程，改善渠道管理，在日益激烈的竞争中保持明显优势。

近年来，B2B领域发展势头强劲，获客方式也从以往的粗放式竞争向精细化运营快速转变。加之互联网数据沉淀到达一定阈值，更是为B2B营销自动化的发展提供了丰沃的土壤。

B2B企业采购流程长、触点多，加之线上营销渠道的加入，这让实际营销运营过程中，企业与客户/潜客之间高频率、多途径、多形式的一对一人工沟通变得不切实际。企业必须寻求额外的技术帮助，营销自动化成为数字化营销中的必需品，为B2B企业打开了新局面。

当下，已有不少国内外企业正在通过“营销自动化”等颠覆性的技术手段，对自己的市场营销活动进行升级。作为企业信息化建设中相对新鲜的一个领域，人们也在不断加深对营销自动化的认知。

Gartner认为：Zoho 旗下的营销自动化平台将B2B营销、销售与服务进行有机结合，这也正是Zoho 不断突破产品边界，主张“合而为一”理念的体现。

作为企业与潜客/客户保持定期联系的纽带，Zoho 营销自动化平台用于跨渠道执行营销活动，同时根据营销计划、预算和结果来调整和优化业务流程。该工具旨在帮助企业将市场营销和销售紧密结合，并且可以与Zoho CRM客户关系管理系统等其它第三方应用进行无缝集成。

企业在协调管理日益增长的营销渠道方面，包括网站、社交平台、电子邮件、移动端以及线下活动等等，面临巨大的挑战。通过Zoho 营销自动化平台，市场推广人员可以根据营销计划和潜在客户的行为，策划个性化的营销旅程并自动化执行。

加强企业流程管控、细化客群标签是当前SMB企业需求的两大痛点。Zoho营销自动化平台凭借其 AI+BI双技术引擎，帮助企业在全流程管理和精细化客户管理方面实现自动化与智能化，成为企业更倾向于选择的产品之一，因此也获得了Gartner的认可。

Zoho 营销自动化平台实现了AI人工智能技术的广泛应用，以操作行为数据为基础，帮助企业自动化执行重复性工作，对所辖业务开展智能化分析，自动预判业务走向，提高工作效率的同时帮助企业补足了销售预测、自动化操作等能力。而 BI 商业智能分析的加持，可作为企业数据中台承载海量数据，灵活设计报表和分析维度，最后以可视化的方式呈现，实现数据汇集、治理及加工，帮助销售团队建立业务洞察，优化业务过程，基于数据做出正确决策。

营销作为拉升业务增长最直接有效的手段，顺势成为各行业企业优先考虑并选择的数字化转型切入点，而基于一站式、平台化的数字化业务系统，可以帮助企业在统一的作业流程中，从线索发现、线索管理、线索转化、客户留存等环节进行有效的治理，并且随着他们数字化能力的加强，效能也将充分发挥。

Zoho入选Gartner 2021 B2B营销自动化魔力象限 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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