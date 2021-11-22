中国旅游研究院：2022年出境游发展存很大不确定性出境中国游客旅游业出境游旅游_手机网易网

中国旅游研究院：2022年出境游发展存很大不确定性 2021-11-22 23:31:43 中新经纬 中新经纬11月22日电 22日，中国 旅游 研究院国际研究所发布《中国 出境 旅游发展年度报告2021》(下称《报告》)。《报告》称，未来出境旅游的恢复和发展，取决于多重因素的综合作用，2022年出境旅游发展存在很大不确定性。 2020-2021年出境旅游：全面停滞到艰难复苏 《报告》显示，新冠肺炎疫情冲击下，2020年全年出境旅游人数为2033.4万人次，同比减少86.9%。2021年，预测出境旅游人数为2562万人次，与2019年相比同比恢复17%，与2020年相比，同比增长27%。相比疫情前过亿人次的出游规模，出境旅游依然基本处于停滞状态。 从2020年1月24日开始，我国的出境旅游供给和需求两侧，产业和市场两侧都出现断崖式下降。2020年2月我国出境旅游人次从1月份的上千万人次骤降至不足60万人次。由于团队出境旅游完全停止，随后各月只有零散游客出游，整体出境旅游人次始终在极低水平徘徊。 从出境目的地结构上看，亚洲继续在洲际目的地上占据首位，占比为95.45%。之后依次为欧洲、美…