民水民电 + 财政补助！天津“非改租”新政出台！-ZAKER新闻

为加快发展保障性租赁住房，更好解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，按照《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》等有关规定，市住房城乡建设委、市规划资源局制定了《天津市非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见（试行）》（简称《指导意见》），日前正式印发实施。 为调动各方改建保障性租赁住房的积极性，扩大保障性租赁住房供给，我市实施财政补助、贴息、民用水电气热价格、税收等多项优惠，改建保障性租赁住房可申请财政补贴，奖补标准为建安成本、工程建设其他费、装修装饰费总和的 30%，且最高不超过 600 元 / 平方米。 坚持职住平衡 满足新市民青年人租房需求 根据《指导意见》，本市行政区域内合法建设的，闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋（包括集体经营性建设用地上的非居住存量房屋），可申请改建为保障性租赁住房。土地性质为三类工业用地和三类物流仓储用地及其他不符合国家和本市有关规定的非居住房屋，不得改建为保障性租赁住房。 非居住存量房屋用作保障性租赁住房期间，在不改变原不动产登记信息的前提下，不变更土地使用性质、不补缴土地价款，土地使用年限和总建筑面积…