RFID设备赋能新零售 帮助企业实现数字化转型_物联之家

您的位置： 首页 > 数码 > RFID设备赋能新零售 帮助企业实现数字化转型 来源：物联传媒 时间：2021-11-23 11:46:09 线上消费，线下体验的新零售时代来临，无人商店风潮冲击传统零售及电商平台，促使消费模式更进一步迈向虚实结合的未来。作为无人商店的关键技术之一，RFID技术成为可与计算机视觉分庭抗礼的解决方案。 来源：pixabay 无线射频识别是一种自二次世界大战之后就开始发展的无线通信技术，透过无线电讯号进行识别，并兼具读写数据的功能。经过物联网应用带动之下的不断优化与改良，如今的技术已相当成熟，并扩及鞋服、超市、旅馆、物流、金融、门禁防盗、医疗保健等不同产业，例如世界知名服饰品牌ZARA、优衣库，以及量贩超市沃尔玛（Wal-Mart）、家乐福（Carrefour）等，皆导入RFID标签在其产品及仓储管理中。 不同于条形码、QR Code的光感应原理，RFID核心技术是在轻薄短小的标签夹层中，埋进芯片与天线，不仅可提供一对多读取、重复使用、储存量高、4米距离内可读取，而且不需要电源驱动，只要拿着读写器（Reader）扫描，就可以轻松搜集商品、物流、仓储、营收等信…