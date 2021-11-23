豪宅，名车，酒店，比孩子难的，是大S、汪小菲如何分9亿财产_腾讯新闻

11月22日，汪小菲和大s正式官宣离婚，和平结束10年婚姻生活。 汪小菲表示未来将以朋友的身份愉快相处，大S也祝福汪小菲，希望对方过得更好。 对于两人的结局，网友们并不意外。 不过，大家更关心法院会将如何分割双方名下将近9亿台币财产。报道称，大S名下有价值6亿台币的豪宅，而汪小菲名下也有3.5亿台币房产。 汪小菲曾被称京城四少之一，不过这几年生意并不很好，一度被爆经济出问题。大S自从二胎后，接的工作就非常少，除了偶尔参加综艺，就没有再拍过剧和电影。 此前，台媒称大S名下有三套豪宅，均位于台北信义区。 一套房产在“冠德远见”，房子总面积约为176.3坪。在台湾，房子的计算单位一般是“坪”，一坪差不多等于3.3平方米。而信义区一坪均价差不多80万左右，算高档小区聚集地。 大S这所房子位于19楼，差不多510平方米，总房价约为2.76亿台币（约合人民币6338万）。 “冠德远见”小区并不大，一共才122户人家，不过环境特别好，各方面设施齐全，非常适合居住。 另外两套房产，一套是大S婚前就购买的位于信义区国家艺术馆的豪宅，价值约2亿台币，折合人民币4595万人民币。 还有套信义区豪宅虽然也在大…