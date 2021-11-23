2021亚太卓越采购峰会暨卓越采购奖颁奖晚宴圆满举行

上海2021年11月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月16-17日，PSS2021亚太卓越采购峰会暨卓越采购奖颁奖晚宴在上海圆满落幕。

一期一会，聚力共鸣

两天的峰会及晚宴共吸引560人次，来自185家企业，37个细分行业，52%参与嘉宾为高级经理及以上级别。采购同行共聚一堂，交流经验，碰撞思想。

卓越采购奖，星耀魔都

能追逐星辰大海，也值得耀目璀璨。

11月16日，卓越采购奖颁奖晚宴在喝彩中落下帷幕，现场近200位获奖团队成员参加，共同见证属于采购人的荣耀时刻。

截止至申报日期，2021卓越采购奖共吸引来自中国大陆、中国香港、新加坡、美国、法国、韩国、泰国、印尼、马来西亚、印度等15个国家和地区的企业参与奖项申报，累计申报案例达162件。

采购的价值，值得被看见

在这些申报案例中，包含了背景多元的团队，类型多样的项目、维度丰富的创新…… 既有快速崛起的新势力，也有长远布局的砥砺前行。

不少参选企业表示，这不仅是一次评选，也是一次回顾总结、升级更新的机会。

严苛的评选标准，优中选优

秉承着国际化、专业、公正的原则，今年评审团由18位国际领先企业采购领袖及权威采购专家为申报案例做出打分与评价。

面对繁重的评审任务，一方面，优中选优难度很高，这要求所有评审需要用严苛和严厉的标准进行评判；另一方面，又要用包容、多元、创新的视角看待和鼓励不同类型的价值创造。

最终，共有26个组织与5位杰出采购领袖赢得奖项。

其中，单品类奖项得主（Master）平均获奖概率仅为5%，TOP采购项目奖平均获奖概率约为6%，TOP服务商奖平均获奖概率约为25%。可以说，能够获奖的案例都是经历了严格评审，代表着行业超高水准。

2021卓越采购奖获奖名单

Master

(*以下组织在所申报奖项中得分最高，其中有两个奖项的获奖者得分相同，并列第一，以公司英文名首字母顺序排列。)

最佳采购团队奖: 欧莱雅（中国）

最佳数字化转型奖: 贺利氏亚太

最佳可持续采购奖: 施耐德电气

最佳供应商协同奖: 林德气体

最佳采购人才培养奖: 默克

最佳多元化&包容性奖: 康明斯、IBM

最佳跨部门协作奖：阿迪达斯大中华区、优必选科技

TOP 采购项目奖

(*以下采购组织凭借出色的项目而被评审团选出，且总分排名前十（去除已获奖的Master）。因其中一家获奖组织为政府机构，按照其政策要求，暂不公开。以下排名部分先后，以公司英文名首字母顺序排列。)

埃顿集团

阿克苏诺贝尔

GEODIS

瀚晖制药

Keysight Technologies

米其林中国

酩悦轩尼诗中国

新秀丽亚洲

芬欧汇川中国

TOP 服务商奖

(*以下服务商凭借出色的案例而被评审团选出，排名不分先后，以公司英文名首字母顺序排列。)

阳光印网

京东企业业务

电解智

京东工业品

享道租车

SAP

乐采商贸

杰出采购领袖奖

(*以下采购领袖凭借优秀的领导力和影响力被评审团选出。)

Roman Wang，全球采购数字化战略&中国区采购副总裁，施耐德电气

Terence Lee，亚太地区首席采购官，GEODIS

Patrick Kwan，高级供应链总监，新秀丽亚洲

李敏，副总裁，战略采购部总经理，伽蓝集团

Sebastian Keith Chua，首席采购官，Health Promotion Board

恭喜以上获奖组织与团队，也感谢参与到本届卓越采购奖申报的所有人。

衷心感谢PSA2021评审团18位评委为本次评选做出的贡献。

Joe Agresta，Former CPO, Johnson & Johnson；Assistant Professor of Supply Chain, Rutgers University Business School

Business School Dr.Arnd Hirschberg，Global CPO，Siemens

Joachim Christ , CPO, Merck

, CPO, Merck Christian Voland , Global CPO& Europe-Asia Procurement Director, Bunge

, Global CPO& Europe-Asia Procurement Director, Bunge Amita Khurana , CPO, Tata Steel BSL

, CPO, Tata Steel BSL Aamir Shaukat , Global Vice President, CPO, Essilor Group

, Global Vice President, CPO, Essilor Group Wen Mu , Assistant Manager of CEO, Head of Procurement and Supplier Quality, BJEV

, Assistant Manager of CEO, Head of Procurement and Supplier Quality, BJEV Sebastien Brunel , CPO, APAC, Accor

, CPO, APAC, Accor Langdon Wu , Vice President, IMS Procurement, LEGO Group

, Vice President, IMS Procurement, LEGO Group Steven Xu , CPO, Greater China , SF DHL

, CPO, , SF DHL Thomas H. Glossner , Vice President & CPO, Amcor

, Vice President & CPO, Amcor Jan Clysner, VP Procurement & Sustainability APAC, Budweiser APAC

Shimin Jiang , VP, SCM & Digitalization, Phoenix Contact

, VP, SCM & Digitalization, Phoenix Contact Dayong Wang , Expert Committee of China Federation of Logistics and Purchasing(CFLP), Academic Instructor of ISM

, Expert Committee of China Federation of Logistics and Purchasing(CFLP), Academic Instructor of ISM Alex Cai , Procurement & Supply Chain Consultant at Beverf

, Procurement & Supply Chain Consultant at Beverf Dr. Stephan Gutthal, Former CPO of Hensoldt, Kontron and Vonovia, Hensoldt

Robi Bendorf , Procurement Consultant, Trainer, and Facilitator

, Procurement Consultant, Trainer, and Facilitator David Dufour , Director of International MBA for Executives Associate Professor in Management and Supply Chain

相关链接 :

http://pss.beverf.net/

2021亚太卓越采购峰会暨卓越采购奖颁奖晚宴圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com